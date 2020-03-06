新光人壽 獲選年輕世代最嚮往企業

新光人壽今（6）日表示，現代保險教育事務基金會舉辦第26回，全國財金保險系所畢業生就業意願大調查出爐，新光人壽榮獲財金保險系所應屆畢業生票選最嚮往的壽險公司，在內勤組及外勤組均獲優等肯定，培育人才的用心深獲學子認可。

新光人壽近年積極招募年輕世代，除了提供優渥薪資與豐富資源讓年輕人大展長才，也長期提供保險實務課程、企業實習、輔導考取專業證照及舉辦營隊等，深耕校園產學合作。

保險龍鳳獎是由現代保險教育事務基金會，針對全台財金保險系所畢業生進行就業意願大調查，日前調查結果出爐，新光人壽在眾多同業中脫穎而出，獲得青年學子票選為畢業生最嚮往企業之壽險外勤組優等，與壽險內勤組優等兩項殊榮。

對於重視自我實現的年輕世代來說，需要的是一個有發展潛力的圓夢舞台，新光人壽除了注重職能培育及專業提升，也提供完整福利與穩定工作環境，成為求職新鮮人心目中的第一選擇。

新光金控暨各子公司今年內外勤共開出近4,000個職缺，新光人壽預計招募250名內勤、3,150名外勤人員，公司福利包括三節、生日、生育、養育與多項進修補助等。

其中，生育補助2萬元不但為業界最高，養育補助3萬元也是業界獨有福利，新進人員更有前3年特別調薪保障規範，以提升新進員工安定感，另設有專業暨技術獎勵津貼與獎金，激勵員工持續精進專業能力。

面對瞬息萬變的數位金融時代，金融服務更加競爭與多元，新光人壽今年擴大招募數位金融、精算及數據分析人才，以豐沛的關係企業資源及完善的教育訓練體系，全力培育具金融保險專業與數位科技運用的菁英，盼打造全方位金融專業與數位化的堅強團隊，歡迎各領域的優秀青年學子加入新光，開創嶄新人生。