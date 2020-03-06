快訊

土耳其停止進軍敘利亞！58人陣亡後 土軍協議俄國停火

MLB／擔心染新冠肺炎 達比修有咳嗽暫停先發

防疫期間招兵買馬不停止 開發金啟動儲備幹部招募

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

中華開發金控（2883）表示，2020年菁英發展計畫（MA）即日起開始收件至3月底截止，最快今年7月展開儲備幹部培訓，預計招募20名。

凡國內外研究所畢業，中、英溝通表達流利，科系不拘，將有機會獲得量身打造的輪調計畫，從專案任務導向與海外學習計畫中歷練，擴展國際視野，成為新世代的金融即戰人才。

開發金控發言人張立荃指出，數位浪潮來襲，金融從業人員所面臨的挑戰前所未見，開發金控近年積極發展為全方位的金控集團，不只原有的創投、私募股權投資業務，也擴及商銀、證券與壽險業務，今年招募以「開發領航、跨界飛揚」為主軸，招聘來自各領域勇於挑戰自我，願意接受跨界新挑戰的人才，加入開發金控的新血行列，將MA跨部門的輪調學習，為集團續添成長戰力。

開發金控表示，菁英發展計畫主要分為凱基銀行、凱基證券及中國人壽等三大MA培訓計畫，除金融專業知識與業務外，並結合跨部門輪調訓練、專屬導師、單位實習等三大特色，讓年輕新血可以深入參與公司發展策略，了解公司組織文化，培養快速即戰力。

即日起到3月31日止，應徵者可至開發金控官方網站點選「加入我們」中的「菁英發展計畫」，下載應徵履歷及檢附英文多益成績或其他英文檢定證明，email至招募收件信箱，於主旨註明應徵菁英發展計畫。

應徵者若通過書面審查，將依業務需求由第一線主管與人力資源單位共同初試，並包括專業測試，通過初試者將通知高階主管複試，預計5月下旬公告甄選結果，7月開始培訓。

開發金控 凱基銀行 壽險業

延伸閱讀

1月消費儲值額創高 業者：防疫帶動電支使用率

清明防疫 龍巖：法會線上直播、不開放客戶現場參與

防疫照顧假擴大辦理! 開學後停班課比照辦理

北院防疫法庭準備好了 航警帶口罩示範當被告

相關新聞

1月消費儲值額創高 業者：防疫帶動電支使用率

金管會統計，至今年1月底為止，台灣使用電子支付人數已破726萬人，且1月消費與儲值金額皆創歷年新高。銀行業者預估，肺炎疫...

熱錢湧入存美元 行庫一夕之間暴增數億美元存款

新冠肺炎疫情升溫，經濟暨合作發展組織(OECD)警告世界經濟將面臨金融危機以來的最大危險，全球主要中央銀行紛紛宣示採取行...

全球資金大風吹 黃金 ETF 中小股誰最吸金？

一場肺炎疫情打亂所有人布局，現在全球資金四處流竄，到底會流向何方？本單元專家將帶你從國際市場看到國內、從大型權值股看到中小型股，幫你掌握國際熱錢與國內資金動向！

搶美降息前末班車要快 美元高利定存可能今天就額滿

新冠肺炎疫情升溫，經濟暨合作發展組織(OECD)警告世界經濟將面臨金融危機以來的最大危險，全球主要中央銀行紛紛宣示採取行...

CIP風場900億資金到位 呼籲政府提高國產化標準

哥本哈根基礎建設基金（CIP）5日宣布彰芳與西島離岸風場專案融資近新台幣900億元正式到位，也是台灣首見由本土銀行中信銀...

外資大匯入 台幣站2字頭

中央銀行放手，新台幣匯率收盤價昨（5）日飛越30元整數大關、重返「29」字頭。美股大漲，激勵台北股匯市上演令投資人振奮的雙漲行情，市場爆出拋匯潮，新台幣匯率盤中強升逾1角，尾盤升值金額縮至7.8分，收29.96元，連七升並創一個半月新高，總成交量15.91億美元。

寶德債權銀會議 三結論

國發基金投資的太陽能廠寶德能源破產，聯貸主辦暨管理銀行兆豐銀行昨（5）日召集債權銀行會議，做出三點結論，即行使加速條款、提前終止聯貸契約，聘請外部第三方的擔保品專業鑑價公司，以及確保債權行使假扣押相關法律行動。

合庫銀下月徵才360人

新鮮人擁抱「金」飯碗機會來了。為吸引人才，合庫銀行在年初辦理第一梯次招募理財人員79人後，配合畢業季來臨，預計於4月10日起將展開第二梯次徵才360名的報名作業；以儲備菁英人員為例，試用期滿後第一年，合計年薪、福利、獎金等近百萬元，一般金融人員也上看75萬元。

台壽蟬聯保險龍鳳雙獎

由現代保險教育事務基金會主辦「第26回全國財金保險系所畢業生就業意願」大調查結果暨第九屆「保險龍鳳獎」得獎名單出爐，中國信託金控及子公司台灣人壽再度雙雙獲獎。其中，中信金控獲頒「金控優等」，台灣人壽則拿下「壽險公司外勤組優等」及「壽險公司內勤組優等」，為連續第二年蟬聯雙項殊榮。

遠銀結合理財 黏住客戶

遠東銀行bankee數位社群銀行與第三方P2P平台合推線上支票融資，除了發揮數位獲客、提升活存比的功能外，下一步還可結合該行監理沙盒實驗的基金互換數位理財，幫助bankee客戶增加理財與套利的工具，進而擴大bankee的規模。

貸款回存爭議 金管會盯

企業頻抱怨跟銀行貸款卻被要求回存現金，金管會主委顧立雄昨（5）日首度表示，回存比率若超過二成就太高；受疫情衝擊申請紓困且有信保的貸款企業，金管會嚴禁銀行要求其回存，檢查局金檢時也會注意此現象。

禁背書轉讓支票 可融資了

銀行積極發展數位金融，目標市場從存款、信貸等個金業務轉進中小企業金融服務，結合第三方新創業者搶攻中小企支票融資業務，透過銀行補強金流與風險控管，可把一般坊間支票融資僅限於沒有禁止背書轉讓的票據，擴大至禁止背書轉讓支票也可做，預期市場規模將可擴大九倍之多，造福更多中小企業。

熱門新聞

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

捧金飯碗的機會來了 合作金庫銀行徵才360人

新冠肺炎衝擊…觀光大逃殺 五個懸崖式數字告訴你有多慘

亞都停牌 台中亞緻飯店傳收攤

外資大匯入 台幣站2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。