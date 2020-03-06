熱錢湧入存美元 行庫一夕之間暴增數億美元存款

新冠肺炎疫情升溫，經濟暨合作發展組織(OECD)警告世界經濟將面臨金融危機以來的最大危險，全球主要中央銀行紛紛宣示採取行動穩定市場，美國聯準會（Fed）緊急於3月3日宣布降息2碼，投資人眼明手快，搶在行庫宣布跟進降息前，熱錢瞬間湧入銀行，有銀行一夕之間多了數億美元存款。

兆豐銀行、合作金庫和土地銀行昨天起，調降各天期美元存款牌告利率，由於預期Fed還會降息，因此長天期調降幅度較大；以土銀來說，6、9、12個月期都降0.5個百分點，調降後除了12個月期利率為1.05％外，其餘各天期都低於1%。

合作金庫也是1年期調降2碼，1個月期則調降0.1個百分點，並鼓勵投資人在新冠肺炎疫情仍持續嚴峻之際，多利用網銀存款，以往網銀和臨櫃利率一致，但近期改為網銀多0.1到0.2個百分點。

合庫主管表示，美國在台灣時間半夜宣布降息，不少投資人連夜透過網銀存美元 ，除了企業戶，螞蟻雄兵的散戶也很多，一天當中湧入數億美元的存款量。