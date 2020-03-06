搶美降息前末班車要快 美元高利定存可能今天就額滿

新冠肺炎疫情升溫，經濟暨合作發展組織(OECD)警告世界經濟將面臨金融危機以來的最大危險，全球主要中央銀行紛紛宣示採取行動穩定市場，美國聯準會( Fed )緊急於3月3日宣布降息2碼，銀行美元優利存款也提前關門，部分銀行仍有優利存款，但預期今天也會額滿，想要搶搭降息前最後一趟列車，動作要快。

兆豐銀行、合作金庫和土地銀行近日調降各天期美元存款牌告利率，同時美元優惠存款提早打烊，例如原本「土銀最利 HIGH-美元外匯優利定存專案」，預定於今年3月31日截止，但因美國無預警降息，提前在3月4日終止。

兆豐銀行則表示，本波美元高利定存限時限量專案2個月期年利率3.08%，只要是兆豐財管客戶，新資金、自然人，以及限臨櫃辦理承作，起存門檻為3萬美元，單一客戶最高承作總額6萬美元，專案推出不到一周，因為Fed緊急降息2碼，客戶急單湧入，特別是昨天單日就承做了近千萬美元，活動期間至3月13日截止，但以目前存款湧入的速度來看，總額3,000萬美元應該今天就會額滿截止。

為何要搶優利存款，以兆豐這個專案來看，如果存6萬美元，兩個月就可以賺到308美元（約當台幣9,200元）利息，如果是一般美元定存，只有65美元。

安泰銀行表示，在各國央行紛紛考慮調降利率之際，可預見將會有大量存款資金湧入銀行，因為降息的因素，市場上可以提供保守的小資族理財選項會越來越少 ，尤其是過去一年各家紛紛推出的高息美元定存，未來可以選擇的專案將不復以往，以安泰銀行為例，暨有客戶透過網路銀行可以存美元年息2.2%及人民幣年息2.8%的網銀優利專案定存，也將會在3月底結束，小資族想搶占最後一波理財機會要加緊腳步。