業務員甭上門！壽險防疫 推遠距金融服務

全台防疫，出入公共場合覺得心慌慌嗎？國泰人壽呼籲民眾日常生活勤洗手外，亦可善加利用人性與科技兼顧的電話客服中心，除了客服專員的貼心服務，還有智能客服阿發與網路電話等省時便利的線上服務，在防疫期間成為民眾最佳服務助手。

國泰人壽電話客服中心除了24小時在線的貼心客服外，還擁有網路智能客服「阿發」，保戶在線上輸入資訊，通過簡單的文字對話，在家即可輕鬆掌握保費繳交狀況、保單及保障內容等，減少出入公共場合的機會。

此外，「阿發」也會主動提醒保戶權益，如當月壽星獨享優惠、保單停效或滿期年金未領取等，「阿發」平均每月擁有超過12萬使用人次，問題解決率及服務滿意度皆高達9成以上，讓保戶不用出門也可享有媲美真人客服的有感服務。

然而疫情期間仍有民眾因各種原因需出國，更要小心防疫，若遇緊急狀況時，該怎麼辦呢？國泰人壽提供便捷的「網路電話」諮詢服務，只要在有Wi-fi、網路的環境下，手機開啟國泰人壽官網或App，即可透過網路電話打進電話客服中心，輕鬆完成旅平險延長投保、保單諮詢等服務，無須擔心國際漫遊的電話費（以日本為例，5分鐘漫遊話費需花費225元），伴您安心出遊。

若旅途中身體不適，當地就醫的醫療費用可受旅平險保障，網路電話也可撥打「海外急難救助專線」線上諮詢護理師與醫師。

國泰人壽電話客服中心近期更一舉榮獲CCW卓越大獎（Customer Contact Week Excellence Awards）之年度最佳大型客服中心獎（Best in Class Contact Centre over 100 Seats）、美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎（

The Stevie Awards For Sales & Customer Service）之客戶服務創新獎（Innovation in Customer Service）兩項國際獎項肯定，為台灣唯一入圍獲獎的企業。