業務員甭上門！壽險防疫 推遠距金融服務

全台防疫,出入公共場合覺得心慌慌嗎?國泰人壽呼籲民眾日常生活勤洗手外,亦可善加利用人性與科技兼顧的電話客服中心,除了客服專員的貼心服務,還有智能客服阿發與網路電話等省時便利的線上服務,在防疫期間成為民眾最佳服務助手。

國泰人壽電話客服中心除了24小時在線的貼心客服外,還擁有網路智能客服「阿發」,保戶在線上輸入資訊,通過簡單的文字對話,在家即可輕鬆掌握保費繳交狀況、保單及保障內容等,減少出入公共場合的機會。

此外,「阿發」也會主動提醒保戶權益,如當月壽星獨享優惠、保單停效或滿期年金未領取等,「阿發」平均每月擁有超過12萬使用人次,問題解決率及服務滿意度皆高達9成以上,讓保戶不用出門也可享有媲美真人客服的有感服務。

然而疫情期間仍有民眾因各種原因需出國,更要小心防疫,若遇緊急狀況時,該怎麼辦呢?國泰人壽提供便捷的「網路電話」諮詢服務,只要在有Wi-fi、網路的環境下,手機開啟國泰人壽官網或App,即可透過網路電話打進電話客服中心,輕鬆完成旅平險延長投保、保單諮詢等服務,無須擔心國際漫遊的電話費(以日本為例,5分鐘漫遊話費需花費225元),伴您安心出遊。

若旅途中身體不適,當地就醫的醫療費用可受旅平險保障,網路電話也可撥打「海外急難救助專線」線上諮詢護理師與醫師。

國泰人壽電話客服中心近期更一舉榮獲CCW卓越大獎(Customer Contact Week Excellence Awards)之年度最佳大型客服中心獎(Best in Class Contact Centre over 100 Seats)、美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎(

The Stevie Awards For Sales & Customer Service)之客戶服務創新獎(Innovation in Customer Service)兩項國際獎項肯定,為台灣唯一入圍獲獎的企業。