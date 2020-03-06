元大金控 連七年獲保險龍鳳獎肯定

2020年財金保險系所畢業生最嚮往公司名單出爐，元大金控連續第七年獲得學子高度肯定。

「現代保險教育事務基金會」針對全台35所財金保險相關系所準社會新鮮人調查，公布第9屆保險龍鳳獎得獎名單，元大金控再度蟬聯最嚮往金控公司優等獎，顯見元大金控品牌形象高度獲得九零後「我世代」認同與推崇。

元大金控是深耕台灣、立足海外的綜合型金控，透過證券、銀行、人壽、期貨、投信等子公司，致力提供客戶完整、有效率、高附加價值的全方位理財金融服務。

元大金控目前在亞洲香港、韓國、菲律賓、印尼、越南、泰國及柬埔寨等7個重要據點設有海外子公司或分行，穩步朝著成為「亞太區最佳金融服務提供者」目標願景邁進。

優秀人才是實現企業戰略目標的基礎，更是企業持續發展的動力，元大金控致力打造人才匯聚、實踐夢想的平台，透過具競爭力的薪酬制度、完善的勞安與福利制度、多元化人才發展制度，使每位員工能充分展現能力、樂在工作，並能因應環境變化不斷蛻變成長。

因應金融科技與國際化發展趨勢，元大金控積極拓展校園產學合作，為金融業及保險業注入新血輪、新思維，更提供年輕學子實習及就業機會，一同迎向未來挑戰。今年儲備幹部（MA）計畫預定招募30位，為歷年最多。

旗下子公司元大人壽也擴大招募電銷團隊，目標招募60人，元大人壽重視電銷團隊氛圍及文化的營造，除了提供完整的新人訓練及在職進階課程規劃，有別於同業的教練式引導機制，更讓求職者在面談時直接與未來共事的主管交流，藉此了解彼此個性，溝通目標並建立共識，協助所有新手穩健的邁向成功的道路。