CIP風場900億資金到位 呼籲政府提高國產化標準

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
CIP彰芳西島離岸風場計畫融資到位，已正式核發開工通知與頭期款予國內外供應商。圖／CIP提供
CIP彰芳西島離岸風場計畫融資到位，已正式核發開工通知與頭期款予國內外供應商。圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（CIP）5日宣布彰芳與西島離岸風場專案融資近新台幣900億元正式到位，也是台灣首見由本土銀行中信銀擔任共同財務顧問及領銜主辦，且唯一獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資，在產業鏈、投資、融資、保險全方位，創下台灣風電最高本土化紀錄。

CIP台灣區開發長許乃文同時呼籲政府，不僅是產業的國產化，應該全面，在財務上公股也應該介入，保險上本土業者也應該出保，本土投資應該增加，四面向都希望政府提高標準、大力要求。

CIP在彰化外海的彰芳與西島兩座離岸風場共計獲配600MW裝置容量，依據併網時程，是肩負最重國產化比例的開發商，「整場下單、超前超買」於去年通過國產化審查。自融資到位後，CIP已正式對國外與本土供應鏈發出開工通知。

本專案融資是首件本土銀行參與主導發展，由中信銀與日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問以及共同領銜主辦，獲得6個國家之出口信貸（ECA）大力支持，橫跨日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭，寫下台灣離岸風電史上最高ECA信用擔保比例。

中信銀表示，這樣超過以往案例的穩健融資條件，也是吸引了多家國內外金融機構共襄盛舉的原因。本案共計25家國內外金融機構聯貸，包含6家本土銀行，另台灣人壽與全球人壽除直接入股投資，也積極參與融資，國內金融機構融資占比總計超過30%，創台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額。

CIP財務長徐正穎表示，這次雖然沒有公股銀行參貸，但公股並沒有「掉隊」，一直在學習，可能很多流程需要微調，相信中能風場案一定能看到公股加入。

許乃文則指出，彰芳西島風場的訂單催生了本土水下基礎、離岸風機與大型海工產業鏈，但僅憑彰芳西島與中能風場900MW的容量，不足以讓本土產業練兵；因此呼籲政府，於第三階段區塊開發需維持現階段本土化的項目，以確保我國內需市場能充份鍛鍊本土供應鏈、創造良性競爭，之後才有進軍國際的可能。

許乃文也指出，不僅是產業的國產化，在融資國產化、保險國產化、以致投資國產化三面向上，政府應積極提出比之前潛力場址遴選時更高的標準，才可壯闊台灣的離岸風電前景。

中信銀 離岸風電

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900億元資金到位 CIP風場正式開工

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