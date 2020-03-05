台幣重返29元 兆豐高於3%美元高利定存將提早收官

新台幣匯率今（5）日收盤升破30元關卡，重返29元字頭，收29.96元，創下近一個半月新高，兆豐銀正進行的2個月期3.08%美元高利定存，今天也再度創下近1,000萬美元、將近新台幣3億元的吸金紀錄，專案總額度3,000萬美元剩下不到兩成部位，預期明天（6日）就可能提早搶光，比預定的最後期限13日早一周收官。

兆豐銀行本波美元高利定存限時限量專案，2個月期可享年利率3.08%，條件門檻包括須開立理財帳戶成為財管客戶，新資金、自然人，以及限臨櫃辦理承作，起存門檻為3萬美元，單一客戶最高承作總額6萬美元，活動期間至13日止，或者額度3,000萬美元總額滿了即停。

兆豐銀表示，該行美元高利定存本周剛推出，繼4日因美國聯準會（Fed）緊急降息2碼消息公布，激勵單日美元高利定存額度去化將近千萬美元後，今天新台幣收盤創近期新高，來到29元字頭，使得客戶再度搶換匯辦理美元高利定存爆出千萬美元量能，因此本波專案3,000萬美元總額度已經去化八成以上，剩下約500萬美元額度，預期新台幣續強則可能專案提早額滿結束。