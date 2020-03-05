捧金飯碗的機會來了 合作金庫銀行徵才360人

合作金庫銀行今年持續積極吸攬人才，在董事長雷仲達的指示下，已辦理理財人員招募79人，以增強財富管理動能，擴大理財業務之利基收入。配合畢業季來臨，合庫銀預計於4月10日起展開第二梯次徵才360名的報名作業，提供年薪近百萬的優質工作機會，吸引優秀年輕新血加入。

合庫銀表示，此次徵才招考作業，委由台灣金融研訓院辦理，筆試日期暫訂於5月9日舉行，屆時會因應新冠肺炎疫情，在考場採取嚴謹的防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等的安全。

為因應金融科技化及多元化的發展需求，合作金庫銀行本次招募總計15類組合計360人。

其中，除招募大學以上學歷的一般金融人員221人外，將招募具備碩士以上學歷及英文中高級以上的儲備菁英人員45人，年薪近百萬，名額創新高，以配合雙語分行的設置、全球共23個海外單位，及每年增設2個海外據點的營運需要。

合庫銀表示，本次召考的儲備菁英人員得視情況分發全台各地，不侷限北部地區，讓來自中南部地區的菁英有機會就近在中南部工作。理財人員46人、資訊/資安類人員35人，及信用卡授權/監控人員13人，則歡迎有經驗的轉職者，報考。

合作金庫銀行已連續五年經證交所篩選納入「臺灣高薪100指數」成分股，合庫銀表示，儲備菁英人員試用期滿後的第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元；一般金融人員正式任用後合計上看75萬元，是應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。