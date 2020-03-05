如興簽署土地買賣意向書 2,600萬美元出售柬埔寨廠房

牛仔褲代工廠如興（4414）今（5）日代子公司如興製衣（柬埔寨）公告，與自然人簽署土地買賣意向書，將以總價2,600萬美元（約新台幣7.8億元），出售在柬埔寨的廠房土地。

如興早在去年12月的董事會就已通過將出售柬埔寨的廠房土地，公司解釋，此為如興在柬埔寨17個廠房的其中之一，由於地點位在市區，隨著所在地區日益擁擠，考量人員及貨物進出交通動線不便，決定以不低於1,975萬美元出售該廠房的土地。今天簽訂意向書，交易金額為2,600萬美元。

如興主管表示，由於該廠仍有客戶訂單持續交貨，同時須規劃後續產能移轉事宜，雙方將基於誠信原則，依柬埔寨當地法令商議土地買賣相關條件。

如興當初持有該土地的成本不到200萬美元，如今價格翻了十番，換算處分利益可能高達新台幣7.2億元，可望今年入帳，為公司營運吞下業外大補丸。另外如興會先以售後租回方式，確保生產出貨正常，之後則會儘速物色新的廠區位置，遷廠從市區搬到郊區。

如興積極整頓公司營運，最近也出售子公司中和羊毛給國揚集團旗下的「漢神資產管理公司」。