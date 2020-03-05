金融股「看最準」 花旗翻空喊賣上海銀

上海商銀（5876）是熱門存股標的，今年才追蹤、也是外資圈第一家把上海銀納入研究的花旗環球證券，先前還力挺上海銀前景大好，最新報告卻基於美港降息，兩地曝險高的上海銀獲利能力看減，翻空把評級跳砍到「賣出」，目標價55.7元降到43.5元，換算潛在跌幅高達14%！

上海銀今天隨台股走高，終場漲0.6元收51元，漲幅近1.2%，花旗報告雖未見立即反應，但該券商去年精準預測國泰金、富邦金低點，還有玉山金高點，堪稱看金融股最「準」的外資；此次把矛頭指向上海銀，引發高度關注。

花旗一個月前才初評上海銀，該報告還同時喊買元大金、中信金，當時因元大金被列為首選之一，媒體渲染下市場都只看到元大金。但其實花旗也認同上海銀前景，未料一個月後大翻空，標題「Fed降息衝擊香港銀行獲利」，直指大環境不再有利。

花旗表示，上海商銀是台灣金融股中，美國和香港曝險高的代表，兩地業務和資產合計貢獻上海銀近五成獲利，降息衝擊特別大。

花旗統計，香港每跟進美國降息1碼，約對當地銀行年獲利帶來1%〜10%不等的影響；上海銀香港放貸高度連動利率，每減少1碼，淨利差（NIM）變動幅度有9個基點，而花旗還保守看Fed 3月中再降1碼，換算上海銀今年香港淨利差將短少12個基點。

此外，香港2015-2018年信貸成本平均約4個基點，台灣9個基點也偏低，花旗認為，上海銀要在大環境嚴峻下拓展，壓力恐大過效益，估2020-2022年香港信貸成本將來到20個基點。

由於淨利差承壓，花旗也保守看上海銀香港投資回報率觸頂，2018年其回報率有1.5%，幾年內可能降到1.25%。從法規面看，金融業監管日嚴，上海銀第一類資本（CET1）壓力也看升。

花旗整體下調上海銀2020-2022年EPS 5%〜6%，最新對今、明、後年EPS預估3.31元、3.43元、3.71元。首選金融股還是元大金、中信金，目標價潛在漲幅都超過一成。