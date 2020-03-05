全球吹降息風 匯豐中華投信：目標到期亞債成投資優選

美國聯準會（Fed）無預警降息2碼，全球吹起降息風，不確定的年代來臨，市場長期處於低增長、低利率，各國央行政策也持續寬鬆基調，除了有利經濟基本面 ，亦對債券型產品提供支撐環境，滙豐中華投信推出該公司首檔三至四年目標到期新興亞洲債券基金。

滙豐中華投信表示，本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金，亦即主要配置在亞洲債券，以擁有較高殖利率、較低違約率及存續期間較短等優勢條件，提供投資人2020年布局配置。

滙豐中華投信董事長李選進指出，亞洲是一個自給自足的經濟體，向來是滙豐中華投信的關注重點，隨著亞洲變得更加穩健獨立，也較不易受到整體新興市場及全球市場情緒波動的影響，在匯率和通膨相對穩定的情況下，亞洲市場的增長前景將會更好。

匯豐中華投信表示，有別於市場同類型產品需要將資金鎖定較長時間，本檔基金提前在第四年、甚至第三年即擁有出場結算的機制，且投資組合中大部分的債券在基金到期日內到期，相對降低利率風險。換句話說，本檔基金提供投資人短、中期資金規劃的新選擇。