顧立雄開口穩台股：理性面對 不像美股大起大落

立委羅明才關心台股受國際股市影響，請金管會「多幫忙」，金管會主委顧立雄表示，過去這段時間，最高是在開年首日跌700點，但即使疫情變動，台股也是「理性震盪整理」，沒有像美股般大起大落。顧立雄對台股的理性表現讚譽有加，羅明才更打趣表示，「主委站在這邊台股上萬點，沒站這邊台股下萬點」。

立法院財政委員會今（5）日持續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，顧立雄出席備質詢。

羅明才質詢時關心台股，表示美國一星期跌了3500點之後，聯準會趕緊出來降息救市，希望金管會也關注台股情況，要多幫忙。

顧立雄表示，開年第一天台股跌了快700點之後，事實上，從投資人狀況來看，沒有像美股一樣呈現「大起大落」狀況。

他認為，雖然700點沒有回補，但每次都隨著疫情變動，皆產生「理性震盪整理」的格局：市場上有好的贏面也不會「像坐直升機漲1200點」，但市場有不好消息面出來時，看起來也是「理性面對」，大概都是小漲小跌局面。

羅明才也說，香港在貿易戰、反送中和新冠疫情接連事件後，國際地位急劇下滑，再一次拜託金管會，趕快整理一下如何讓台灣把握下一個轉機，成為明日之星，讓台灣資本市場取代香港地位，成為亞太金融中心，和全世界華人的資產運籌中心。

顧立雄回應，財富管理方案已經預告當中，台商資金調度中心的想法也在醞釀之中。

財委會今日仍請來15個部會官員，經濟部部長沈榮津下午請假，由次長王美花代為出席，財經夫妻檔再度同台，不同的是，顧立雄被質詢全程沒戴口罩，下台才戴上，月初曾說還沒用到口罩的王美花，則是在室內全程都戴著口罩，防疫「一家兩樣情」。