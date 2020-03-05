股東會防疫免驚？金管會：僅十家超過200人

外界擔心上市櫃公司股東會人員聚集，成為防疫破口，金管會主委顧立雄今（5）日在立法院答詢表示，根據統計，上市櫃公司有95%的股東會人數，都不會超過200人，只有十家左右超過200人。

顧立雄在答覆立委費鴻泰質詢時作了以上表示，金管會也會研提股東會召開指引，以利因應疫情。

費鴻泰並問，如果財報簽不出來，無法跟股東說明股息如何發放，無法如期召開股東會怎麼辦？顧立雄表示，會視個案處理，相信運用替代查核方案後，財報出不來的公司可降至最低，至於股東會依法仍須召開，但財報延遲可跟股東揭露。

顧立雄表示，股東會須如期召開，證交法沒有但書排除規定，但未如期召開有罰則，所以金管會正研議因應疫情如何彈性處理。