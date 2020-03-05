台灣人壽獲保險龍鳳獎 連二年摘雙項殊榮

由現代保險教育事務基金會主辦第26回全國財金保險系所畢業生就業意願大調查結果暨第九屆保險龍鳳獎得獎名單出爐，中國信託金控子公司台灣人壽再度獲得雙項殊榮。

其中，中信金控獲頒金控優等，台灣人壽則拿下壽險公司外勤組優等，及壽險公司內勤組優等，為連續第二年蟬聯雙項殊榮。

台壽人壽一直以來將人才視為企業最重要的資源，且瞭解到員工的專業、知識、技能，直接影響對客戶提供的服務，因此提供紮實的培訓系統及完整學習課程，協助員工打造競爭力及生涯規畫，並提供條件極佳的福利，成為眾多年輕世代所嚮往企業，希望加入成為一份子。

近年來，台灣人壽積極發展數位金融，除了內勤員工之外，也啟動業務員轉型，導入Advisory顧問式專業服務，以連結大數據的行動數位工具，執行客戶差異化的經營與服務。

目前正值上半年校園徵才活動開跑的旺季，各大金控皆開出職缺，而台灣人壽也將於在台大舉辦首場校園博覽會活動，廣招各路菁英，人數預計達150位，尤其因應數位金融人才的需求大增，將對保險數位規劃及IT專才求才若渴。

台灣人壽也與母公司中信金控共同於今年3月推出一系列線上徵才資訊，方便應徵者能夠取得各類徵才資訊。

業務員方面，台灣人壽全力打造具數位化能力，高專業、高產能的業務團隊，已建構數位化學習環境，預計今年將網羅各領域好手，招募約1,200位業務人力。

台灣人壽強調，未來會持續以財金保險系所畢業生最嚮往壽險公司自許，同時秉持中信金控We are family的品牌精神，以「家」為出發點，視員工為家人，努力營造健康友善職場環境，並致力推動企業志工文化，打造成為客戶心中第一品牌的保險公司。