快訊

澳洲確診男曾搭長榮「從台灣飛布里斯本」 指揮中心說話了

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

街口電子支付用戶數破200萬 1月轉帳逾22億元創新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

街口電子支付今（5）日宣布用戶數已破200萬大關！街口集團執行長胡亦嘉表示，全新的通訊軟體Jello去年底接棒街口生態中的轉帳功能，並邀請到亞洲人氣女神潤娥擔任Jello品牌代言人，過年期間在Jello舉辦的紅包活動，更吸引使用者熱烈參與，不但讓街口電子支付註冊人數迅速增加，1月底用戶數已達187萬人，帶動轉帳金額大幅攀升，1月轉帳金額超過22億元，創電子支付業歷史新高。

近期防疫成為全民運動，除了在公共場合佩戴口罩、勤洗手、消毒等基本防護措施外，潛在大量細菌的現金亦不可輕忽。街口電子支付積極參與疫情防治，除推出口罩地圖功能之外，並呼籲民眾多使用行動支付，避免接觸現金；民眾使用行動支付代替現金付款的頻率提升，造就街口電子支付的用戶持續成長，用戶數正式在2月底突破200萬人。

全球知名咖啡連鎖品牌 – 星巴克繼去年12月成為街口電子支付合作通路後，持續與街口電子支付強強聯手，3月1日起至3月31日止，用戶使用街口電子支付在星巴克消費，每日首筆即享15%現金回饋，單筆回饋最高可達30元，搭配台新街口聯名卡再享8%街口幣回饋，天天最高可享23%回饋。

口罩 行動支付 星巴克

延伸閱讀

策略行銷／胡亦嘉 做大台灣版支付寶

過年就要穿紅裙！ IU、潤娥、李多熙絕美紅裙造型讓人令人心跳漏拍

中文十級不是蓋的！潤娥中文點菜超流利　友人鼓掌讚帥氣

街口跨境支付 挺進日本

相關新聞

不到40歲存到500萬就退休！他想靠操盤維生 網：本多終勝

許多人為了增加收入會選擇做「斜槓青年」或是投資股票。一名網友的朋友打算不到40歲存到500萬就退休，靠著操盤維生，不過原po卻相當擔心，這方法是否真的可行、若沒工作要做什麼，於是向網友詢問建議。

台灣首檔／富邦行動通訊ETN申請增額發行

富邦證券去（2019）年12月20日上市「特選世代行動通訊報酬指數」ETN（020012），因世代行動通訊題材切中市場需求深獲投資人青睞，該檔指數投資證券（ETN）在台灣證券交易所掛牌交易不到一個月首次申請發行的6萬張即全數賣出，流通在外100%，因此，在申請增額發行，此為台灣ETN市場首檔申請增額發行的ETN產品。

股東會集會難防疫 顧立雄：95％以上未超過200人

六月股東會旺季即將來臨，上市櫃公司召開股東會恐影響防疫。金管會主委顧立雄今天表示，經統計，95％以上股東會出席人數未超過...

中壽董座 郭瑜玲接任

中壽昨（4）日召開董事會補選董事長，由副董事長郭瑜玲升任，投資出身、在壽險行業經歷逾40年，一步一腳印，賣力工作，成民營壽險公司首位女董事長，外界皆認為名符其實。

台企銀總座張志堅 將真除

財政部昨（4）日發函台企銀，同意新任常務董事暨總經理人事案，由代理總經理張志堅真除，台企銀預定下周三（11日）召開董事會，選任張志堅為常董並為新任總經理，總經理人事再報金管會核准正式生效。

台壽關注疫情 送暖保戶

持續關注新冠肺炎疫情，中國信託金控子公司台灣人壽關懷保戶並共體時艱，即日起宣布新增保戶三大服務關懷措施：一、取消新冠肺炎30日疾病等待期之限制，凡生效日期在4月30日（含）之前的保戶，於投保後確診新冠肺炎者皆適用。

玉山黃金種子 照護偏鄉

玉山銀行及玉山志工基金會長期推動「玉山黃金種子計畫」，自2007年起在全國閱讀資源匱乏或偏鄉地區的小學打造玉山圖書館，讓更多的孩童享受閱讀。3日再於嘉義縣新港國小（嘉義縣第14所）及台南市博愛國小（台南市第十所）啟用全國第149、150所玉山圖書館，期許讓更多孩子透過閱讀開拓更寬廣的視野。

20年債利率 跌至0.57％新低

美國聯準會緊急降息2碼，台債牛氣沖天、債券殖利率全面跌至歷史新低。中央銀行昨（4）日標售20年期公債300億元，意外爆出得標利率跌至歷史新低0.57%、壽險得標比重60%飆上歷史新高等五大亮點。

美元高利定存 超搶手

受到美國聯準會（Fed）突然宣布降息2碼激勵，兆豐銀行才剛上架三天的美元高利定存專案昨（4）日申辦爆量，限量3,000萬美元額度昨天就去化一半，約當新台幣4.5億元上下，且昨天單日湧進超過2億元，在降息促使美元弱勢、台幣升值預期下，兆豐銀此波限時限量專案，可能期限未到就額滿，各分行因應暴增業務，忙到人仰馬翻。

台幣力守30元 央行驅逐炒匯熱錢

美國聯準會緊急降息2碼，亞洲貨幣漲聲響起，台北匯市也爆量強升，盤中一度升值2.22角，最多升抵29.865元；午後遭央行下逐客令的外資大舉匯出，新台幣匯率升值金額縮至4.9分，收30.038元，為三周高點，匯市並爆出20.765億美元巨量，為半個月最大。

我是否降息 看兩大指標

美國聯準會緊急降息，外界關注，我國中央銀行是否跟進調降利率？熟悉央行貨幣政策財經官員昨（4）日分析，若經濟步入衰退，降息對消費跟投資有幫助，只是利率很低時幫助不大，台灣是否降息有兩大觀察指標，包括是否陷入通縮及新冠肺炎疫情導致經濟中長期趨緩（slow down）。

金控砍美股 轉進美公債

美國聯準會閃電降息兩碼，兩家民營金控投資部門主管昨（4）日不約而同指出，國際法人近來爭相把資金從高風險資產撤出，轉進低風險資產，金控業自有部位操作也一樣，預估這現象還會持續一、兩周。

熱門新聞

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

新冠肺炎衝擊經濟 這兩產業卻可能因禍得福

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

結合國民旅遊住宿 振興券每份600~800元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。