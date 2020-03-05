街口電子支付用戶數破200萬 1月轉帳逾22億元創新高

街口電子支付今（5）日宣布用戶數已破200萬大關！街口集團執行長胡亦嘉表示，全新的通訊軟體Jello去年底接棒街口生態中的轉帳功能，並邀請到亞洲人氣女神潤娥擔任Jello品牌代言人，過年期間在Jello舉辦的紅包活動，更吸引使用者熱烈參與，不但讓街口電子支付註冊人數迅速增加，1月底用戶數已達187萬人，帶動轉帳金額大幅攀升，1月轉帳金額超過22億元，創電子支付業歷史新高。

近期防疫成為全民運動，除了在公共場合佩戴口罩、勤洗手、消毒等基本防護措施外，潛在大量細菌的現金亦不可輕忽。街口電子支付積極參與疫情防治，除推出口罩地圖功能之外，並呼籲民眾多使用行動支付，避免接觸現金；民眾使用行動支付代替現金付款的頻率提升，造就街口電子支付的用戶持續成長，用戶數正式在2月底突破200萬人。

全球知名咖啡連鎖品牌 – 星巴克繼去年12月成為街口電子支付合作通路後，持續與街口電子支付強強聯手，3月1日起至3月31日止，用戶使用街口電子支付在星巴克消費，每日首筆即享15%現金回饋，單筆回饋最高可達30元，搭配台新街口聯名卡再享8%街口幣回饋，天天最高可享23%回饋。