不到40歲存到500萬就退休！他想靠操盤維生 網：本多終勝

許多人為了增加收入會選擇做「斜槓青年」或是投資股票。一名網友的朋友打算不到40歲存到500萬就退休，靠著操盤維生，不過原po卻相當擔心，這方法是否真的可行、若沒工作要做什麼，於是向網友詢問建議。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他以「真的有人可以年輕退休靠操盤？」為題詢問，表示朋友不到40歲存到500萬就決定退休，靠操盤生活，買了很多理財書，口中也滿滿的「被動收入」，不過原po卻擔心「這方法是否可行、有被動收入後要做什麼、十年後他會在哪裡等等疑問，於是決定詢問網友的建議。

此文一出，掀起兩派網友的論戰，有網友認為本金不夠多，「四十不到才500還是沒這命啦，起碼要一千」、「500萬歐元美元也許可以，台幣的話別鬧了」、「天份問題，大部分人都平庸」、「這東西就本多終勝，爸爸有錢就可以」、「可能在豪宅裡，也有可能在公園的紙箱裡」。

不過，有網友認為操盤生活還是有可能的，「當然可行，前提是他是操盤的料，就跟有人可以2X歲靠走私賺進上千萬，都是看天份」、「還真的聽說過大學畢業沒上過班，目前6x兩小孩送出國念博士，別人的長輩總是比較厲害」、「真的有...夫妻靠操盤養大多個小孩」。