新光銀行公益微電影 獲網路最佳人氣獎

由台灣企業永續學院主辦之第四屆2020台北金鵰微電影展，日前於台北光點華山電影館舉行頒獎典禮，新光銀行首次以「你忘記的，我們陪你一起想起」公益微電影參賽，經民眾網路熱情票選支持，榮獲本年度「網路最佳人氣獎」，由主辦單位院長簡又新大使頒獎、郭文香資深協理代表受獎。

新光銀行長期關注銀髮議題，近年來因應台灣高齡化社會失智人口快速增加，若罹患失智症，不僅當事人倍感痛苦，一旦失智程度達到中、重度之後，還可能因為當事人無法自行照料日常生活，讓照顧的家人也倍感辛苦，所以藉由一系列公益活動，為失智者及家庭照顧者付出友善的關懷。

該部微電影以家人如何面對失智親人為故事劇情；敘述女主角面對患有輕微失智症的父親，因被父親的健忘及不斷重複詢問，產生不耐煩甚至言語衝突，最後發展至因逐漸認識失智症的相關症狀後，讓自己放下內心煎熬，片中女主角一句台詞「你該不會忘記我吧」，道出每個面對失智者家庭最害怕面對且最不捨的一面，也向社會大眾傳達，面對失智症的不可逆，及時「陪伴」與發揮同理心才是最重要的。

新光銀行希望透過微電影欣賞，發揮自身企業社會責任影響力，從內部員工及家屬，到外部更多民眾，一起來關心失智議題，以期待串連更多力量，創造更多失智友善的環境。