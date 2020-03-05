擁抱金飯碗！合庫銀畢業季徵才360人 儲備菁英年薪百萬

合作金庫銀行今年為持續積極吸攬人才，在董事長雷仲達指示下，除於年初為增強財富管理的動能，擴大理財業務之利基收入，已辦理第一梯次招募理財人員79人外，緊接著配合鳳凰花開畢業季的來臨，為吸引優秀年輕新血加入，並提供優質的工作機會，預計於4月10日起將展開第二梯次徵才360名之報名作業。

合作金庫銀行筆試日期暫訂於5月9日舉行，此次徵才招考作業委由台灣金融研訓院辦理，屆時也會因應新冠肺炎疫情之情形，在考場採取嚴謹之防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等之安全。

雷仲達自106年上任後，除了合庫經營績效屢創新高外，也大幅提升員工的待遇福利，包括人力資源補足、調高低職等員工的加薪幅度、訂定公平的升遷制度及提高員工獎金等，所以員工的士氣與向心力都顯著提升，外界也都普遍認為合作金庫是幸福企業的代表。

為因應金融業務科技化及多元化的發展需求，合作金庫銀行本次招募總計15類組合計360人，其中除招募大學以上學歷之一般金融人員221人外，同時為了配合合庫現有於全球共23個海外單位及每年增設2個海外據點之營運需要，與雙語分行的設置，將招募具備碩士以上學歷及英文中高級以上之儲備菁英人員，其名額也大幅提高到歷年之最45人，且本次儲備菁英人員得視情況分發全台各地，不侷限北部地區，以上應屆畢業生得先行報考;另對於有經驗的轉職者，將招募經驗理財人員46人、資訊／資安類人員35人，及信用卡授權／監控人員13人。

在薪資方面，合作金庫銀行已連續五年經證交所篩選納入「台灣高薪100指數」成分股，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後合計上看75萬元，是應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。

本次合作金庫銀行招考之報名期間自109年4月10日起至109年4月22日止。新進人員招募相關資料，請詳閱合作金庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。