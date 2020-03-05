股東會集會難防疫 顧立雄：95％以上未超過200人

六月股東會旺季即將來臨，上市櫃公司召開股東會恐影響防疫。金管會主委顧立雄今天表示，經統計，95％以上股東會出席人數未超過200人，會儘快發出指引，股東會做好防疫，並兼顧股東權益的行使。至於每天最多一百家召開的限制是否放寬？顧立雄表示，目前六月還有很多天都沒有人選，未來若有集中到月底的狀況，可以考慮放寬。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。

中央疫情指揮中心昨天公布新版公眾集會指引，1000人以上的室內、外活動被視為大型集會，現階段都應該避免。 立委關心，6月股東會密集舉行，金管會要有因應對策；現在有規定股東會要分散召開日期，每天最多只能有100家開，未來若因疫情影響，企業延遲集中召開股東會，是否要放寬。

顧立雄今天表示，經統計，95％以上公司股東會都沒有超過200人，關於股東會應如何防疫，金管會將會發出指引，本週及下週會找各股務協會來談，談完後就會儘快發佈。依法一定要開實體股東會，基本上希望大家多多利用電子投票，希望開會的過程中做好防疫，並兼顧股東權益的行駛，未來看疫情的發展積極研議中。

至於一天100家的限制是否會放寬，顧立雄表示，目前看到企業公布的股東會日期，還有很多日子都沒有人選定，沒有一天太集中、超過100家的狀況。如果因疫情發展大家都想往後延、延到6月最後幾天，可以考慮，金管會將持續密切關注。