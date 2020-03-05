銀行要求貸款回存爭議 金管會：回存比率不能逾二成
又有立委替企業抱怨，貸款卻被銀行要求回存，金管會主委顧立雄今（5）日在立法院答詢時首度表示，銀行要求回存比率不能太高，一般不會超過二成，三成就太高了。
立法院財政、內政、經濟等委員會今天召開聯席會議，審查疫情及紓困振興特別預算案，立委蘇震清質詢表示，蘇院長說銀行不會雨中收傘，但企業跟國外買大量防疫酒精需要錢，要跟銀行借貸時，卻被要求回存，銀行說這叫做擔保？
顧立雄表示，要求回存議題，之前已找各銀行溝通過，第一、核貸當下要跟借款人溝通說明，若要加強擔保，是用既有存款，不能用撥貸出去的錢再回存。
第二、核貸通知書要記載回存比率不能太高，過去有統計過通常回存比率不會超過二成，三成就太高了，若有相關個案，涉及未依金管會要求做好徵信、授信基本控管，這部分再來處理。
蘇震清表示，這問題已經好久了，都說會跟銀行溝通，但目前仍未解決，尤其是現在需要紓困，對企業影響更大。
顧立雄表示，相關紓困需銀行配合的，金管會會全力支持，若有信用保證的更禁止銀行要求回存。
蘇震清表示，但銀行還是有要求回存。顧立雄則說：「請委員提供個案。」
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