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「群益一戶通」防疫免出門 線上開戶百萬大FUN送

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

防疫在家更要理財，免出門線上即可開戶的「群益一戶通」服務開通至今短短一年，開戶踴躍反應熱烈，已有超過2萬名客戶完成開戶，廣受市場好評。

因此，群益金鼎證券為防疫助力並回饋廣大用戶支持，即日起至6月30日止，加碼推出「群益百萬大FUN送」活動，將時下最夯的點數經濟LINE POINTS，直接回饋給客戶。

無論新舊用戶，只要於活動期間申請「群益一戶通」完成單筆轉帳2萬、智選贏家及LINE＠各下單一筆，每人最高送LINE POINTS 500點。群益一戶通讓您開戶免出門、免排隊，省時、便利又防疫。

為了洞悉行動族群需求，群益金鼎證券於去年推出「群益一戶通」數位服務，提出證券開戶費時繁瑣流程的便捷解決方案。只要透過線上開立證券戶，不需再另開銀行交割帳戶，全程只需要五分鐘，即可完成開戶申請，讓開戶不再被時間與地點限制，大幅提升開戶效率。

群益同時也結合智能選股、下單以及客製化功能，提供最完整離線推播服務，只要下載智選贏家APP，定時推播豐富資訊，針對市場老手，更提供策略選股功能，投資人可依自設策略挑選出喜好的股票加入自選股，讓智選贏家APP提醒個股動向，幫助客戶進行投資決策。

除了智選贏家APP，群益也推出LINE@服務，可以邊聊天邊下單，與客戶零距離緊密接觸。為了讓更多客戶體驗群益LINE@便利性，群益於即日起推出每月限量LINE POINTS贈點活動，只要使用LINE@線上投資交易服務，下單任一筆即贈點，直接將優惠回饋給客戶。

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