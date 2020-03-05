台幣升值利多戰勝疫情恐慌 3.08%美元高利定存快搶光

新冠肺炎疫情使民眾減少出門防疫，但美國聯準會（Fed）突無預警宣布降息2碼，帶動新台幣強升，使得須到實體分行臨櫃辦理的兆豐銀行3.08%美元高利定存專案，吸引大量客戶積極換匯轉存，由於兆豐銀本波高利定存專案限時限量，Fed降息、台幣強升使得額度快速去化，提前額滿喊停倒數計時。

之前有銀行開辦數位通路美元高利定存，因為數位通路起存門檻較低僅3,000美元，年利率同樣破3%高於行情許多，加以數位交易不必出門，符合民眾防疫需求，因此總額度1,000萬美元兩小時就搶光關門。

不過，兆豐銀行本波美元高利定存限時限量專案，2個月期可享年利率3.08%，條件門檻包括須開立理財帳戶成為財管客戶，新資金、自然人，以及臨櫃辦理承作，起存門檻為3萬美元，單一客戶最高承作總額6萬美元，活動期間至13日止，或者額度3,000萬美元總額滿了即停。

因為兆豐銀要求是臨櫃交易，沒有財管信託帳戶的客戶還要先開好戶，才可以承作，程序上比數位通路專屬活動要繁複許多，還要考驗客戶在疫情延燒下還登門跑一趟銀行的意願，由此可見Fed緊急降息、新台幣強升的利多力量有夠強大，才能帶動美元高利定存申辦爆量，湧入大量客戶頂著肺炎疫情風險，親自上銀行換匯存美元高利定存，兩個工作天就去化了總額度的一半，剩下額度在預期美元弱勢心理下，可能再幾天就搶完，想存的動作要快。