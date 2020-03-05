我是否降息 看兩大指標

美國聯準會緊急降息，外界關注，我國中央銀行是否跟進調降利率？熟悉央行貨幣政策財經官員昨（4）日分析，若經濟步入衰退，降息對消費跟投資有幫助，只是利率很低時幫助不大，台灣是否降息有兩大觀察指標，包括是否陷入通縮及新冠肺炎疫情導致經濟中長期趨緩（slow down）。

財經官員分析，新冠肺炎目前仍被視為一次性事件，但不確定很高，比起貨幣政策，振興、紓困等財政政策會更對症下藥。

官員指出，原預期新冠肺炎疫情可在一、二個月內獲得控制，但現在看起來不會很快結束，其他國家正在擴大蔓延，在跨境移動頻繁下，很可能在6月以前都無法獲得良好控制。

不過，若台灣也出現通縮疑慮，如物價很低、失業率攀升，對經濟影響已非短暫衝擊而是二季以上的中長期趨緩，央行就可能跟進美國降息。

銀行界多傾向央行不降息，土銀常董李宗培昨日表示，新冠肺炎疫情導致中國大陸「斷鏈」，問題不在資金成本，美國降息沒辦法對全球生產鏈的傷害有什麼幫助，所以市場會說話，美股先漲後跌；至於台灣，市場並不缺資金，他研判央行本次理監事會議不會跟進降息。

另一方面，聯準會降息導致美元走弱、新台幣匯率強升，貨幣升值會產生緊縮效果，「油價在下跌、新台幣又升值，可能會導致物價轉負，意即會產生通縮壓力」，一旦出現通縮疑慮，消費和投資將更低迷，央行將降息因應。

官員指出，以現階段而言，財政政策比貨幣政策更直接有效，例如振興、紓困方案，這些措施政府都在推動，未來也可加速公共工程建設，帶動國內經濟成長。