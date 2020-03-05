玉山黃金種子 照護偏鄉

玉山銀行及玉山志工基金會長期推動「玉山黃金種子計畫」，自2007年起在全國閱讀資源匱乏或偏鄉地區的小學打造玉山圖書館，讓更多的孩童享受閱讀。3日再於嘉義縣新港國小（嘉義縣第14所）及台南市博愛國小（台南市第十所）啟用全國第149、150所玉山圖書館，期許讓更多孩子透過閱讀開拓更寬廣的視野。

玉山銀行董事長曾國烈表示，教育是一切的根本，而閱讀力是學習力的關鍵，為了鼓勵孩子培養「大量閱讀、主動思考、快樂分享」的習慣，這座圖書館創造了吸引閱讀的環境氛圍，並且美麗的壁畫也融入了在地情感的鄉土元素，像是新港國小豐富的音樂社團、周邊的宗教文化；博愛國小的英語村、鄰近的東安坊文化園區等，讓每座圖書館都有其獨特性，也連結在地的情感教育。

新港國小顏金郎校長表示，感謝玉山志工及世界卡貴賓協助圖書館改造，提供更好的環境，讓閱讀向下紮根，未來也將整合學校、社區、企業的各項資源，為學童、社區提供更多元學習資源網絡。

博愛國小張慧芬校長也開心地說，從知道即將有座新圖書館，孩子們每天期待著，全校師生、志工們也總動員，透過「接力傳書」活動將書籍送進玉山圖書館，希望孩子們了解新圖書館的藏書，也更加珍惜這份資源。

「玉山黃金種子計畫」迄今已在全國捐建150所玉山圖書館，捐贈33萬本圖書，超過9.6萬名國小學童受益。為提升偏鄉學童英語力，近期與敦煌書局共同合作「英語手牽手計畫」，邀集英語教師至偏鄉小學服務，另外也與敦煌書局、靜心高中共同募集17,000本英語讀本及繪本，為偏鄉小學增添外語資源，建構優質英語學習環境。孩子是國家未來的希望，期待一顆顆希望的種子未來可以連綴成一片美麗的森林。