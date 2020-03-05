台壽關注疫情 送暖保戶

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
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持續關注新冠肺炎疫情，中國信託金控子公司台灣人壽關懷保戶並共體時艱，即日起宣布新增保戶三大服務關懷措施：一、取消新冠肺炎30日疾病等待期之限制，凡生效日期在4月30日（含）之前的保戶，於投保後確診新冠肺炎者皆適用。

二、個人險保戶若為醫院或診所之醫事人員，於執行職務時，不幸確診感染新冠肺炎，額外提供新台幣5萬元一次性慰問金；三、新增新冠肺炎確診保戶之房屋、汽車貸款本金利息亦可緩繳三個月。

台灣人壽表示，本次新增的保戶關懷措施，是針對專案期間內新投保或原已是台壽之保戶提供的增值服務，為讓保戶安心，一旦確診為新冠肺炎即可立即獲得保障，特地取消30日疾病等待期限制；同時為讓第一線工作之醫事人員得以安心工作，於執行職務時確診感染新冠肺炎，將提供額外新台幣5萬元慰問金。該專案先行開放至4月30日，屆時將視疫情狀況評估調整。

台壽早已針對新冠肺炎疫情啟動包括提供續期保費及保單借款利息緩繳三個月，並設置單一窗口，受理辦理解約、保單借款、給付滿期金或還本金等服務，並通融得以傳真方式提出申請。同時也針對健康醫療險保戶如感染新冠肺炎申請理賠，包含1998年之前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者，基於有利於被保險人考量，仍予以給付被保險人；且被要求入住負壓隔離病房，也將比照加護病房住院項目賠付。

台壽也提供完善數位金融服務，包括網路投保、視訊生調及理賠申請，均可透過數位管道一指搞定，用視訊進行投保之生存調查，已符合失能但需檢附生存證明的保戶，亦可透過視訊取代往返戶政機關申請戶籍謄本。降低保戶與員工外出與人接觸感染的風險。

若需申請住院醫療理賠，疫情期間可透過台灣人壽官網登入「龍e賠專區」，依線上導引填寫申請書。

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