台企銀總座張志堅 將真除

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

財政部昨（4）日發函台企銀，同意新任常務董事暨總經理人事案，由代理總經理張志堅真除，台企銀預定下周三（11日）召開董事會，選任張志堅為常董並為新任總經理，總經理人事再報金管會核准正式生效。

台企銀昨天公告財政部補派張志堅為法人董事代表人，即日生效，並補空缺四個月董事席次。

台企銀原任總經理施建安去年11月5日辭卸總經理暨常務董事等所有職務，財政部並未立即補派法人代表，主因該席常董與總經理連動，而台企銀董事長黃博怡全力支持下，在台企銀擔任副總最久的張志堅，被拔擢為代理總經理。

原本過完農曆新年連假，過了公股人事凍結期，張志堅代理滿三個月即可望真除，但因突發新冠肺炎疫情，因此晚一個月，昨天財政部正式發函台企銀，改派張志堅為董事代表人，下周三台企銀即召開董事會，完成張志堅正式接任總經理並選為常董的行政程序。台企銀六位副總經理中，三位調升上來約一年左右，張志堅是最資深的副總，頗受黃博怡倚重，督導企金、消金、財富管理等各項重要業務。

台企銀 財政部 疫情

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