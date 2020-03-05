台企銀總座張志堅 將真除

全球市場動盪，債券ETF（指數型基金）表現抗震，依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共一○五檔，統計至上月二十日止，今年平均績效百分之四點一一；二○一七年來至今，市面上債券ETF產品百花齊放，投資人在資產配置上也有了更多選擇，而在退休理財方面，其實投資人也可善用債券ETF的類型及特性，打造適合自己的債券ETF退休組合。

2020-03-05 00:01