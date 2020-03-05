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中壽董座 郭瑜玲接任

經濟日報 / 記者葉憶如夏淑賢╱台北報導
中國人壽副董事長郭瑜玲即將升任董事長 （本報系資料庫）
中國人壽副董事長郭瑜玲即將升任董事長 （本報系資料庫）

中壽昨（4）日召開董事會補選董事長，由副董事長郭瑜玲升任，投資出身、在壽險行業經歷逾40年，一步一腳印，賣力工作，成民營壽險公司首位女董事長，外界皆認為名符其實。

女性高層主管近年在民營保險公司裡漸冒出頭，新光人壽李紀珠和中壽郭瑜玲二人擔任副董事長，已是民營保險公司最高階主管，而女性總經理不少，有保誠人壽王慰慈、元大人壽林則棻、中壽黃淑芬，及剛申請退休的南山人壽許妙靜；國營或公股保險公司比民營更早拔擢女性高管，例如台銀人壽首位女姓董事長劉玉枝，以及第一金人壽董事陳芬蘭。

郭瑜玲外表嬌小溫柔，個性卻很剛毅，現任中壽副董事長、開發金執行副總，之前為中壽總經理，她也曾任南山人壽副總、中國平安保險集團副投資執行官，行事一向低調踏實，但投資與風控險功力備受肯定。

她在保險業長達40餘年經歷，甚至比剛退休的新壽總經理蔡雄繼還久，也比國壽總經理劉上旗資歷深，在台灣保險業主管中更是「鳳毛麟角」。

中壽表示，郭瑜玲自2003年初加入中國人壽後，帶領經營團隊陸續完成瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司及英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務二大併購案，使中壽躍升為台灣第五大壽險公司。

郭瑜玲曾獲《經理人雜誌》選為MVP經理人，得獎原因為追求績效、同時堅持風險控管。

中壽 保險 壽險公司

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