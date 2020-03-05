20年債利率 跌至0.57％新低

美國聯準會緊急降息2碼，台債牛氣沖天、債券殖利率全面跌至歷史新低。中央銀行昨（4）日標售20年期公債300億元，意外爆出得標利率跌至歷史新低0.57%、壽險得標比重60%飆上歷史新高等五大亮點。

資深債券商主管指出，聯準會臨時降息使美債殖利率大幅「迫降」，台債殖利率也跟著跌翻天，央行昨日舉行20年債標售爆出五大亮點。

第一，避險情緒轉強，加上國際板債券遭大舉贖回，資金滿手的壽險業瘋狂搶券，得標比重高達60%，為壽險業參與各期公債標售的歷史新高紀錄。

第二，壽險業不惜血本競標，使20年債得標利率超乎市場預期，跌至0.57%的歷史新低，並較1月同年期公債得標利率0.795%，暴跌22.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

第三，20年債超搶手，本期債券的投標倍數衝上2.63倍，為2004年8月以來、15年八個月最高。

第四，20年債標售盛況空前，帶動次級市場上各期公債殖利率跌至谷底。其中，10年期主流公債殖利率下跌3.67個基本點至0.4805%，5年期公債殖利率下跌3.76個基本點至0.448%，雙雙跌至歷史新低。

第五，美國帶起全球央行的降息風潮，讓市場對央行的降息預期急速升溫，資深債券交易員押寶央行在19日的理監事會議上就會跟進降息，幅度至少半碼起跳。

券商主管分析，新冠肺炎疫情獲得控制前，國內外經濟下行壓力仍大，降息只是早晚的問題，公債仍有機會維持多頭走勢，只是利率跌至新低後，降幅將愈來愈緩。

交易員表示，在避險買盤追捧下，美國10年公債殖利率一度來到0.91%的新低，最後收在1%整數大關，下跌16個基本點。展望美債後市，造成經濟風險的問題核心在於疫情何時能獲得控制，才能終止經濟活動停滯及供給面斷鏈問題，降息似乎無法刺激需求面的回溫，最大的用意只是在穩定金融市場的信心，預料美債利率仍有下探空間，美10年債區間約在0.9%~1.1%。