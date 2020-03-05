美元高利定存 超搶手

受到美國聯準會（Fed）突然宣布降息2碼激勵，兆豐銀行才剛上架三天的美元高利定存專案昨（4）日申辦爆量，限量3,000萬美元額度昨天就去化一半，約當新台幣4.5億元上下，且昨天單日湧進超過2億元，在降息促使美元弱勢、台幣升值預期下，兆豐銀此波限時限量專案，可能期限未到就額滿，各分行因應暴增業務，忙到人仰馬翻。

兆豐銀本周一上架的美元高利定存專案，在上架第二天、3日打出文宣後，當天出現約五、六百萬美元的承作量，而在前天深夜Fed宣布降息2碼後，昨天兆豐銀各分行立即感受客戶承辦的「熱情」，因本波美元高利定存專案限制臨櫃辦理，所以現場人員忙著服務客戶開理財信託戶與辦理定存外，各方詢問電話進線暴增，也讓行員電話接到手軟。

Fed降息激勵新台幣昨天盤中彈升到2字頭，客戶踴躍換匯轉進資金承作高利定存，兆豐銀總行也無暇顧及新冠肺炎疫情減少外訪的自律要求，在昨天出動財富管理總處全部的理財諮詢人員，前往各重點理財分行，協助資淺的理專服務客戶。