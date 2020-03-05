台幣力守30元 央行驅逐炒匯熱錢

美國聯準會緊急降息2碼，亞洲貨幣漲聲響起，台北匯市也爆量強升，盤中一度升值2.22角，最多升抵29.865元；午後遭央行下逐客令的外資大舉匯出，新台幣匯率升值金額縮至4.9分，收30.038元，為三周高點，匯市並爆出20.765億美元巨量，為半個月最大。

匯銀主管分析，央行近期仍力守收盤30元整數大關，即使盤中闖破，尾盤還是會被如潮水般湧入的美元買盤拉回，以免匯率升速過快，衝擊出口競爭力。

「外資昨天買賣兼而有之，不過早盤偏匯入、午後偏匯出，有些外資先前賣股沒走，可能是被央行趕走了，所以匯率自高點回落」，匯銀主管說。

除此之外，新台幣匯率盤中最多升值2.22角、最高升抵29.865元，匯價逢高吸引進口商進場撿便宜美元，加上午後外資也加入搶匯陣容，新台幣升值金額縮減至不到5分。

央行資料顯示，人民幣昨日升值0.69%，升幅罕見超前台灣主要貿易對手國韓元的0.62%，星元升值0.44%，新台幣升幅僅0.16%，為主要亞幣之末，仍相對穩定。

七國集團（G7）財金首長周二表態在新冠肺炎疫情風險下會有所行動過後，聯準會搶在四大央行之前率先發難，宣布降息2碼。這是聯準會2008年國際金融海嘯以來，首度在開會前提前降息。

匯銀主管指出，聯準會緊急調降利率，激勵主要亞幣勁升，外資先前連八日賣超台股，累計賣股規模逼近1,400億元，昨日終於轉為買超，「如果一直沒買股，就會被央行要求匯出，外資可能兵分兩路，一批匯出了，一批又重返台股」。

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場報價，海外法人目前押寶，新台幣匯率短期內仍有機會升破30元整數大關。匯銀主管指出，估計短期內，新台幣匯率仍將位於29.8~30.4元區間震盪整理。