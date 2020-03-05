感念許虞哲稅改 蔡總統頒褒揚令

故財政部前部長、台灣期貨交易所董事長許虞哲因病辭世，昨天舉行追思祝福奠禮，蔡英文總統親臨會場並頒發褒揚令。蔡總統表示，「沒有許虞哲，稅改就不會成功」，感念許虞哲對台灣稅改及金融市場的貢獻。

蔡總統指出，許虞哲公職生涯幾乎奉獻給財政部，當時行政院長林全曾說，若要推動稅改，一定要找許虞哲幫忙。後來許虞哲全心投入稅改工作，經過討論與溝通，總計一年準備、一年修法，許虞哲有專業、耐心，能夠承受壓力，也忍得住委屈。

蔡總統說，實施稅改後，各界都說是最有感的政績，「找許虞哲當財政部長，真的是找對人了」。

財政部長蘇建榮率財政部官員出席致意，他表示，許虞哲一生致力於財政耕耘，是國家財政永遠的巨人，財政部全體同仁會延續他的精神，堅守岡位，為國家財政盡心盡力。

財政部指出，許虞哲曾說，稅務工作攸關民眾權益，失之毫釐則差之千里，凡事嚴格要求務必精準到位。但許在不苟言笑的面具下，卻十分體恤部屬，拔擢人才不遺餘力，為國家培育無數優秀財政人員。