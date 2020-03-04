疫情發燒 國內銀行業者緊盯這五點

受到新冠肺炎疫情影響，國內銀行業者對未來三個月的經營環境看法轉趨保守。台灣金融研訓院今(4)日表示，國內銀行業者預估企業授信戶相關紓困及備抵呆帳提列成本將會增加，銀行業今年第1季獲利維持成長的壓力大增。

台灣金融研訓院表示，國內銀行業者最關切的重點為，企業供應鏈中斷的程度與衝擊，並預估國內上半年進出口及經濟成長皆不甚樂觀。

銀行業者後續關注的經營風險重點包括：全球消費與投資緊縮風險；運輸、零售及觀光旅遊業授信戶的倒閉呆帳風險；電子、通訊、汽車業授信戶的信用狀況變化；石油供需及油價波動風險。

台灣金融研訓院每個月都會針對國內銀行業高階主管進行問卷調查，並將調查結果編製成「銀行高階主管指數(BEI)」，今年2月份的最新調查顯示，新冠肺炎疫情同時影響國內銀行業的消金及企金業務。消金方面，房貸、財富管理及信用卡業務均將受到影響。

企金方面，數家受訪銀行透露，將鎖定占40%的製造業授信戶，啟動企業供應鏈中斷衝擊，及產業授信衝擊盤點及評估，其中，占製造業33%的電子業授信戶為重點評估對象。

另外，銀行通路今年1月起停售儲蓄險，也衝擊國內銀行業的手續費收入，2月份的BEI分項分數，在手續費及佣金收入部分，從1月的68.7大幅下降至37.4；與此同時，國內銀行業者相對看好投資及資金交易收入，預估後續國際股市及台股表現，仍為影響國內銀行業者獲利表現的重要指標。

經營面指數方面，調查的17個經營項目當中，有七項的指數分數跌落50以下，意味國內銀行業者對這些指標未來三個月的看法轉趨保守，包括：利息收入、手續費及佣金收入、銀行同業拆款淨額、企金客戶信用風險、消金客戶信用風險、呆帳覆蓋率、銀行流動性。

與今年1月份調查結果相比，下跌較多的項目包括：手續費及佣金收入、海外業務(國際金融業務分行OBU及海外分行)收入、全行稅前純益、銀行同業拆款淨額、企金客戶信用風險、呆帳覆蓋率，這些都是現階段國內銀行業者較需注意的經營項目。