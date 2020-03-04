疫情衝擊 資誠建議金融業五步驟因應

隨著新冠肺炎疫情全球升溫，各行各業受到衝擊，資誠企管顧問公司副總經理陳念平今（4）日表示，面對潛在的信用風險，建議金融機構應觀察資產品質惡化、授信業務衰退與壞帳金額提高所引發之連鎖效應。

陳念平建議採五項行動因應風險：首先，業務單位依照產業別及地區別清查曝險名單與金額；第二步，重大曝險額或占公司淨值比1%以上對象，應列入觀察名單追蹤；第三步，應監控表外部位動用變化；第四步，應將曝險對象與部位呈報業務管理與授信投資單位；第五步，應評估並調整新冠肺炎授信投資管理政策。

陳念平表示，我國金融業對中國大陸曝險對象，主要以台資企業為主，而台資企業因應美中貿易戰，皆已逐步重新佈署，金融業亦同時調整其對大陸授信政策與比重。

陳念平提醒，壽險業的信用結構對資本市場的變動較為敏感，使保險業將較易受潛在資本市場大幅震盪的影響，應審慎觀察整體市場風險的變化。

陳念平表示，因應緊急狀況下的流動性短缺，建議金融業要持續保有不受法律上、法規上或操作限制之高品質流動資產作為緩衝，以利妥善運用該等緩衝資產以取得融資，進而執行壓力測試，就多種短期性及長期性相關個別或組合壓力情境，評估前瞻性壓力測試，藉以確認潛在壓力緊張情勢的來源與當前暴險，並評估目前的緊急應變計畫策略是否有效。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長李潤之指出，由於新冠肺炎疫情的不確定性持續發酵，金融業正面臨著由日常業務運作所帶來的難題。在現行制度下，我國金融業在資訊系統層面已有異地備援機制與緊急應變措施，但主要業務之執行，仍需到企業或指定場所才能完成。

李潤之建議，金融業除了分散辦公之外，也可藉此機會擬定未來執行條件、組織內部支援應變機制，與數位轉型規劃，例如：離線作業、雲端服務、遠距(在家)辦公、視訊與電話會議等機制，藉此機會提升競爭力。