民營壽險公司首位女董事長 郭瑜玲接任中國人壽新任董座

中國人壽今（4）日召開第20屆第45次董事會補選新任董事長，由副董事長郭瑜玲接掌新職，精算師出身的郭瑜玲，在壽險業有超過40年的經驗，資歷相當深，她上任後將成為民營壽險公司中的首位女董事長。

保險業女性高層總經理愈來愈多，包括保誠人壽總經理王慰慈、元大人壽總經理林則棻、中壽總經理黃淑芬，剛申請退休離職的南山人壽許妙靜，不過董事長職位女姓更少，除了國營中的台銀人壽首位女姓董事長劉玉枝外，以新光人壽副董座李紀珠最知名，不過民營壽險業中女姓更少，郭瑜玲在擔任中壽副董事長、開發金總經理之前，曾擔任過南山人壽副總、中國平安保險集團副投資執行官，而且她在保險業長達40餘年的經歷，甚至比新光人壽剛退休的蔡雄繼還久，也比國壽總經理劉上旗資歷深，在台灣保險業主管中更是「鳳毛麟角」。

郭瑜玲自2003年初加入中國人壽後，帶領經營團隊陸續完成瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司及英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務二大併購案，使中國人壽躍升為台灣第五大壽險公司。郭瑜玲董事長曾獲《經理人雜誌》選為MVP經理人，其得獎原因為追求績效、同時堅持風險控管；以超強執行力為中壽整理投資部位，調理體質。

其對於風險控管的堅持，使得中國人壽在2008年金融風暴中，是台灣大型保險公司中唯一未投資任何次級房貸及不良資產，故無任何資產減損，成功避開次貸風暴的保險公司。

國內老牌八大壽險之一的中國人壽，截至2019年底總資產正式突破2兆元，年增17%，相較郭瑜玲進入中壽前的2002年時1,157億元，成長了17倍，2019年度新契約保費收入1,241億元，初年度分期繳商品保費收入較去年同期大幅成長近三成。淨值也年成長95%，淨值/資產比達7.4%，2019稅後純益達135.98億元、年增率達34%，每股稅後盈餘3.2元，ROE達12.6%。