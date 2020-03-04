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抗疫！五家壽險公司推額外理賠、無等待期等增值服務

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣已出現醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾避免出入各大醫療院所，防疫期間為讓保戶安心，五家壽險公司紛紛推出額外理賠、無等待期等醫療險的增值服務，今（4）日包括富邦人壽宣布針對隨機抽樣與高齡者推出「體檢替代方案」，而台灣人壽也正式宣布推出取消30天等待期等三防疫增值新措施。

為因應新冠肺炎疫情蔓延，已有多家公司「加碼」給付醫療險理賠金。包括保誠人壽提供所有保戶若不幸罹患，額外給予住院期間提供每人每日新台幣1,000元的住院慰問金，最高達45日，亦即最高額外給付4.5萬元的對應方案；而國壽、中壽、台灣人壽也都提供醫事人員最高5萬元，或中壽有一倍住院日額慰問金取其優者擇一等。

此外因應民眾買醫療險一般都需有30天等待期才能正式生效，對來勢洶洶的新冠肺炎恐「緩不濟急」，台灣人壽今（4）也首家宣布取消30天等待期，為讓保戶安心，一旦確診為新冠肺炎即可立即獲得保障，凡生效日期在4月30日（含）之前的保戶，於投保後確診新冠肺炎者皆適用。台灣人壽說專案先行開放至4月30日，屆時將視疫情狀況評估調整。

此外為因應醫院群聚感染，富邦人壽宣布即日起針對抽樣體檢（對有體檢規則險種之免體檢件，保險公司應隨機抽樣辦理體檢）與高齡體檢，啟動「體檢替代方案」，保戶可改以視訊生調或可自行提供近一年內之健檢報告替代，結合手持裝置、運用數位科技，取代醫療院所開立之身體健康報告，避免因體檢需要而出入醫療院所，大幅降低保戶暴露於高風險場域之機會，以減少進出醫院之必要。

此外在保戶借貸方面，台灣人壽今天也新增新冠肺炎確診保戶之房屋、汽車貸款本金利息亦可緩繳3個月。而國壽同樣有疫情等級為第二級、第三級時，患新冠肺炎的房貸客戶，可緩繳貸款本金及利息3個月。

當疫情擴大為第四級以上之區域感染時，依政府所宣布區域內之房貸戶，均得提出緩繳申請等額外服務。中壽亦有房貸紓困服務，並提供「住院預付金」服務，不必等到出院，即可申請最高10日、上限6萬元住院預付金，國壽亦有住院預付金，可助保戶安心休養。

肺炎 疫情

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