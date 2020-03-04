股東會千人群聚怎麼辦？金管會4、5月公布指引

股東會旺季將在5、6月到來，立委沈發惠表示，衛福部發布最新公眾集會指引，應避免1000人以上聚會，但例如去年鴻海股東會就有3000人到場，股東會如果不在6月底辦完，還會被罰，該怎麼辦？金管會主委顧立雄回應，將會根據4、5月疫情，在股東會潮到來之前，研擬相關指引，若6月底無法開完，也不排除罰則從寬，甚至不罰。

顧立雄表示，依據《證交法》第36條，上市櫃公司一定要在6月底之前開完股東會，而且《公司法》有重大情況的但書，《證交法》卻沒有，沒舉行就會產生罰則。依據《證交法》第178條，可處24萬元至480萬元罰鍰，並限期改善。

顧立雄說，股東會一般在5、6月舉行，未來將視4、5月疫情狀況，研議若因疫情沒有辦法在6月底開完股東會，是否要以特殊情況考量。他表示，目前還在研議重大情況是不是「真的一定要處罰」，或是引用《行政罰法》的相關規定，可以免罰。

沈發惠指出，股東會開會可能需要戴口罩、量體溫，若有股東因此而無法參與股東會，是否會造成股東權益損失，或有損投票效率？

顧立雄指出，將看疫情發展，以及衛福部對大型集會的指引，依照各公司股東會規模去實施防疫措施。會先鼓勵股東會用電子投票，但如果一定要有實際集會，當天依據標準流程量體溫、防疫，如果有人真的發燒，正在研議要設隔離區讓發燒者投票，或是某種程度例如股數占得不大的小股東，可能不會影響投票結果，這些處理方式都還在討論。

另外，沈發惠說，現行規定每天最多只能有100家開股東會，但如果疫情因素，上市櫃公司只能集中召開，一天超過100家，是否能放寬？顧立雄表示，也會討論、提出因應。