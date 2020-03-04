快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

富邦產險網路投保登山險 月月抽好康

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

富邦產險今(4)日表示，該公司的登山綜合保險，把過去容易造成爭議的登山事故納入承保，現在透過官網投保可參加月月抽好康活動，加入官網會員再加碼抽MOMO紅利金。

近期因新冠肺炎影響，部分民眾降低室內活動意願，轉而選擇戶外登山、健行等親近大自然的活動，然而登山活動潛藏的風險不容忽視。

富邦產險提供登山族群，網路投保登山綜合保險的管道，民眾可依自身需求選擇最適合的保障方案；承保項目除提供意外傷害及特定事故(如山崩、失足、高山症、失溫及中暑等)所產生的死亡、失能及醫療費用，因為發生登山事故而需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生的費用也涵括在內。

以特定活動保障金額100萬、登山醫療保險(實支實付型)10萬元為例，一日保費僅82元。

富邦產險表示，登山綜合保險的不保事項，除包含較為常見之故意犯罪行為、戰爭及核子引發爆炸外，在緊急救援項目中，被保險人因未經許可或於災害防救法相關法令限制禁入之警戒區發生緊急救援費用、為搜尋救護或移送被保險人所發生航空器費用，或於被保險人超出預定下山時間24小時內所發生搜尋費用等七項目，皆屬不保事項範圍。

富邦產險表示，登山族在全力挑戰自我的過程中，難免受地形環境及氣候影響而有不可預期之狀況發生，可透過規劃完整的登山綜合保險，降低登山風險，盡情享受登山樂趣。

現至富邦產險官網投保登山綜合保險，可免登錄參加月月抽好康活動，有機會抽到名牌家電等大獎，另外加入富邦產險官網會員再加碼抽MOMO紅利金1萬元，詳情可至富邦產險官網查詢。

保險 產險 富邦

延伸閱讀

產險公會：國泰、富邦、南山、明台已啟動異地辦公

疫情燒登山活動大增 富邦產推百萬保額日花82元登山險

山友注意！天池山莊要整修 5月起暫停床位申請

防疫來挑戰谷關七雄 完登拿好禮活動延長至4月底

相關新聞

降2碼還不夠？瑞銀：美國恐再降息 準備接受弱美元

美國閃電寬鬆，聯準會（Fed）原定兩周後（18日）舉行貨幣政策會議，昨晚突然降息50個基點，把聯邦基金目標利率區間降至1...

台幣觸29.8字頭 台股撐住

因應新冠肺炎衝擊經濟，美國聯準會（Fed）緊急降息2碼（0.5個百分點），但美股昨天仍重挫785點，美元指數下跌，主要亞幣走揚，台幣今天早盤再度升破30元整數關卡，甚至突破29.9元心裡關卡，來到29.8字頭，飆升逾2角。

防疫自駕傷荷包 加油這樣刷

受到新冠肺炎疫情影響，許多人紛紛選擇以自行開車代替搭乘大眾運輸工具出遊，此舉也讓開車族耗油量大增，隨之而來的油價優惠也成為消費者關心的新議題，日常生活中除了算日子排隊買口罩，選擇一張有優惠的信用卡加油，在這個全民防疫的時刻，也是一項重要的課題。

證期局設「獨立辦公室」防疫 證券周邊單位、業者「皮皮剉」

證期局為因應國內新冠肺炎疫情變化，決定提高防疫措施，包括各部室人員分組、異地上班等措施，但其中在一樓設立「獨立辦公室」，...

資誠：疫情擴散衝擊產業 將影響金融業授信風險

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，台灣首當其衝的產業是旅遊、運輸、餐飲與實體零售業，其次電子與工具機等製造業。資誠企業管理顧...

聯準會降息2碼 部分公銀率先下調美元存款利率

因應新冠肺炎疫情，美國聯準會宣布降緊急宣布降息2碼，各銀行今（4）日相繼調降美元存款牌告利率，以公股銀行為例，華銀、一銀...

Fed意外宣布降息 美十年債殖利率跌破1%

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，將基準利率調降至1.00%~1.25%，出乎預料之外，顯然近期國際股市劇烈震盪，已對金...

Fed閃電降息2碼 瑞銀：不排除下次會議再降

美國聯準會（Fed） 3日閃電降息2碼，瑞銀（UBS）財富管理投資總監辦公室估計，美國確診病例在未來兩週可能大增，為採取...

1月底全體農漁會信用部逾放比0.43% 達近5年最低

農委會農業農業金融局表示，截至2020年1月底止，全體農漁會信用部放款總餘額為新台幣1兆1738億元，比上月底的1兆17...

經代業業務員高學歷比例 勝壽險業

人身保險業務員情願捧「小」經代公司而非「大」壽險公司飯碗，成了我國保險業過去兩年來現象，不僅如此，以往被認為品質良莠不齊...

寧捧「小」飯碗？經代業連二年業務員人數勝壽險業

壽險公司業務員佣金越來越難賺、不習慣老東家的發展方向、經代公司商品選擇較多，有關因素影響下，整體壽險業登錄在壽險公會的人...

新台幣開盤升值7.7分 一度觸及29.8字頭

新台幣今（４）日早盤以30.01元兌1美元，升值7.7分開出，主要亞幣抬頭帶動下，新台幣開高走高，盤中一度大漲2.22角...

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

疫情影響 星宇證實：航線三剩一 檳城停飛3月8日到4月30日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。