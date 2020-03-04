防疫商品夯 億光推出新品UVC3535NUB系列應用淨化殺菌

全球新冠肺炎持續擴散之際，國內各種用於殺菌及防疫的相關商品銷售情況也明顯加溫，LED封裝大廠億光電子（2393）於第1季推出新款UVC產品ELUC3535NUB系列，採用藍寶石基板特殊磊晶晶片及覆晶技術，適用於殺菌相關應用，億光此時推出相關商品，積極搶攻防疫商機。

億光指出，紫外線波長短、能量強，曝光照射下能引起化學反應和物質改變，經研究發展下，已普及於固化、醫療、光觸媒及驗鈔市場，在市場上需求成長快速，近年更有新興空氣殺菌淨化、靜止水殺菌與流動水殺菌應用，整體UV需求上大幅增加。

億光深耕LED多年，擁有完整的UVA及UVC產品，UVA有2016、3535及4545三種尺寸供選擇，並有低中高瓦數及各式發光角度，客戶可依照自己需求做選擇。

億光指出，UVC部分，新款ELUC3535NUB系列（尺寸3.5x3.5x1.4mm），為無機石英玻璃封裝，波長280nm, 從2mW/10mW/30mW強度齊全，已通過測試認證殺菌達99%，有效杜絕大腸桿菌及黃金葡萄球菌滋長，可廣泛運用於醫療、水及空氣淨化，例如：可做為消毒盒、攜帶式殺菌產品及消毒手電筒，其中消毒盒僅15秒，殺菌高度3cm(大腸桿菌)，可對髒污的口罩、眼鏡、手套及接觸口腔的餐具，進行立即殺菌消毒，抽屜式設計便捷且不傷眼。

此外，安裝ELUC3535NUB於智慧馬桶上，有除臭殺菌之功能，如使用UVA3535(1.8W, 120ﾟ)搭配TiO2，亦可達到相同除臭殺菌功效。