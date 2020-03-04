疫情紓困有信保案件 金管會嚴禁銀行要求回存

金管會主委顧立雄今（4）日在立法院答覆立委質詢表示，最近因疫情需要紓困的中小企業，如果已經有信用保證加強，要求銀行不可以再要求貸款企業回存。

立法院財政、內政、經濟等委員會今日召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，立委徐志榮質詢表示，一家位於苗栗縣的上市公司反映，跟公股銀行要借2億元，結果銀行核給1億元，並要公司回存4,000萬元活存，公司付1億元的貸款利息，實際卻只有6,000萬元使用，公司還有廠房設定，這有道理嗎？

顧立雄表示，有關回存部分，金管會一再要求銀行要在核貸前核貸通知書，要求既有存款來做為一個加強擔保，簡單來講，在撥款後再要求將其中款項回存，這是不行的，也就是說要在一開始核貸時，擔保若不足可要求用存款加強擔保，但不可以在撥貸後要求回存多少，這是被禁止的。

徐志榮表示，還是有銀行這樣做，企業需要資金了，不同意銀行錢不會借給你，好多家都是公股銀行。

顧立雄表示，而且回存比率四成是過高的，總之，第一不能回存，第二用定存或活存回存做為加強擔保的比率，也不可以這麼高。

徐志榮進一步問，這次受疫情影響的中小企業，若信保基金同意提供保證後，銀行一定會貸嗎？顧立雄回應，已要求有信保案件，尤其是最近紓困的，如果已經加強信用保證的，要求不可以再要求回存。

徐志榮表示，但仍有銀行未依規定，顧立雄表示，若有個案可提供金管會。