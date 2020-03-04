產險公會：國泰、富邦、南山、明台已啟動異地辦公

為確保營運正常、金融服務不中斷，保險局3日公布因應新冠肺炎疫情，目前僅有二家產險業者，包括台壽保產險與明台產險，已啟動異地辦公。不過產險公會今（4）日緊急發布澄清，其實已啟動的應該是國泰世紀產險、富邦產險、南山產險與明台產險四家產險，此外華南產險預計6日啟動、新光產險預計最快3月9~16日啟動，總計六家。

產險公會公布，國泰世紀產險資訊部門其實早自2月18日已啟動異地辦公室，其他部門預計3月6日啟動。至於富邦產險總公司核保單位2月24日已異地辦公，3月2日則啟動資訊部、科技應用部、會計部、財務部。

另外，明台產險3月2日已啟動異地辦公室，台北分公司3月中旬安排第2批異地辦公；南山產險也已經於3月2日啟動異地辦公室，確保服務不中斷。

近二周即將啟動的包括華南產險與新光產。華南產表示，異地辦公預計3月6日啟動，包括三連、康和辦公室、各分公司及通訊處；至於新光產險預計於3月9日~16日陸續啟動異地辦公，分批啟動總公司所有部門分區辦公，將總公司各單位配置部分人員分散至北區七個分公司異地辦公。

產險公會也澄清，目前台壽保產險雖然有規畫，但其實還沒有正式啟動異地辦公，還有待金控通知中；另外，和泰產險、新安東京海外產險等16家產險公司也還沒有啟動異地辦公。

不過有些已有準備，泰安產險表示，2月24日完成演練測試，並完成異地辦公準備，未來將視疫情進展啟動。至於科再與裕利安宜則以居家辦公為主。