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台銀人壽微型保險 再添公益案例

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台銀人壽今（4）日表示，為全力配合推動政府落實照顧經濟弱勢民眾的保險政策，積極規劃推廣微型保單，藉由商業保險增進經濟弱勢民眾的基本保險保障，善盡保險業社會責任，以建立更為健全的社會安全機制。

台銀人壽「簡單愛」微型傷害保險，提供符合投保資格者基本意外保障，保費低廉，只要繳交少少保費，擁有30萬至50萬元的意外身故保障，讓經濟弱勢者可以用小小保費大大的愛家人，來規劃屬於自己的保障。

最近發生的真實案例為，陸先生藉由台銀人壽「簡單愛」微型保單的規畫，繳交192元低廉保費，擁有30萬元意外險保障。

陸先生於投保後不幸意外身故，台銀人壽即辦理給付身故保險金，讓家屬在哀痛之餘，全家生活不致陷入困頓。

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