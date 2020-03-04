快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

新冠肺炎疫情升溫 台灣人壽推三大關懷服務措施

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

持續關注新冠肺炎疫情，中國信託金控子公司台灣人壽關懷保戶並共體時艱，即日起宣布新增保戶三大服務關懷措施：一、取消新冠肺炎30日疾病等待期之限制，凡生效日期在4月30日(含)之前的保戶，於投保後確診新冠肺炎者皆適用。

二、個人險保戶若為醫院或診所之醫事人員，於執行職務時，不幸確診感染新冠肺炎，額外提供新台幣5萬元一次性慰問金；三、新增新冠肺炎確診保戶之房屋、汽車貸款本金利息亦可緩繳三個月。

本次新增的保戶關懷措施，是針對專案期間內新投保或原已是台灣人壽之保戶提供的增值服務，為讓保戶安心，一旦確診為新冠肺炎即可立即獲得保障，特地取消30日疾病等待期限制；同時為讓第一線工作之醫事人員得以安心工作，於執行職務時確診感染新冠肺炎，將提供額外新台幣5萬元慰問金。本專案先行開放至4月30日，屆時將視疫情狀況評估調整。

事實上，台灣人壽早已針對新冠肺炎疫情啟動包括提供續期保費及保單借款利息緩繳三個月，並設置單一窗口，受理辦理解約、保單借款、給付滿期金或還本金等服務，並通融得以傳真方式提出申請。同時也針對健康醫療險保戶如感染新冠肺炎申請理賠，包含1998年之前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者，基於有利於被保險人考量，仍予以給付被保險人；且被要求入住負壓隔離病房，也將比照加護病房住院項目賠付。

此外，台灣人壽現已提供完善數位金融服務，包括網路投保、視訊生調及理賠申請，均可透過數位管道一指搞定，用視訊進行投保之生存調查，對於已符合失能但需檢附生存證明的保戶，亦可透過視訊取代往返戶政機關申請戶籍謄本。降低保戶與員工外出與人接觸感染的風險。

若需申請住院醫療理賠，疫情期間可透過台灣人壽官網登入「龍e賠專區」，依線上導引填寫申請書，拍照上傳診斷證明書等應備文件影像，迅速完成理賠申請，30分鐘理賠金即可入帳。而在高雄榮總就醫之保戶，還可透過台灣人壽「eClaim理賠區塊鏈」平台，線上授權醫院以區塊鏈技術傳送就醫資料，不用再往返醫院開立診斷證明書。

肺炎 理賠 台灣人壽

延伸閱讀

重消醫材恐成防疫漏洞 麻醉醫學會盼醫院自律

難逃疫情影響 聚陽2月營收下滑至15個月以來新低

浙江台商父叩應傳不實訊息 刑事局送辦

柔道／摩洛哥大獎賽突取消 連珍羚將返日備戰

相關新聞

降2碼還不夠？瑞銀：美國恐再降息 準備接受弱美元

美國閃電寬鬆，聯準會（Fed）原定兩周後（18日）舉行貨幣政策會議，昨晚突然降息50個基點，把聯邦基金目標利率區間降至1...

台幣觸29.8字頭 台股撐住

因應新冠肺炎衝擊經濟，美國聯準會（Fed）緊急降息2碼（0.5個百分點），但美股昨天仍重挫785點，美元指數下跌，主要亞幣走揚，台幣今天早盤再度升破30元整數關卡，甚至突破29.9元心裡關卡，來到29.8字頭，飆升逾2角。

防疫自駕傷荷包 加油這樣刷

受到新冠肺炎疫情影響，許多人紛紛選擇以自行開車代替搭乘大眾運輸工具出遊，此舉也讓開車族耗油量大增，隨之而來的油價優惠也成為消費者關心的新議題，日常生活中除了算日子排隊買口罩，選擇一張有優惠的信用卡加油，在這個全民防疫的時刻，也是一項重要的課題。

證期局設「獨立辦公室」防疫 證券周邊單位、業者「皮皮剉」

證期局為因應國內新冠肺炎疫情變化，決定提高防疫措施，包括各部室人員分組、異地上班等措施，但其中在一樓設立「獨立辦公室」，...

資誠：疫情擴散衝擊產業 將影響金融業授信風險

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，台灣首當其衝的產業是旅遊、運輸、餐飲與實體零售業，其次電子與工具機等製造業。資誠企業管理顧...

聯準會降息2碼 部分公銀率先下調美元存款利率

因應新冠肺炎疫情，美國聯準會宣布降緊急宣布降息2碼，各銀行今（4）日相繼調降美元存款牌告利率，以公股銀行為例，華銀、一銀...

Fed意外宣布降息 美十年債殖利率跌破1%

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，將基準利率調降至1.00%~1.25%，出乎預料之外，顯然近期國際股市劇烈震盪，已對金...

Fed閃電降息2碼 瑞銀：不排除下次會議再降

美國聯準會（Fed） 3日閃電降息2碼，瑞銀（UBS）財富管理投資總監辦公室估計，美國確診病例在未來兩週可能大增，為採取...

1月底全體農漁會信用部逾放比0.43% 達近5年最低

農委會農業農業金融局表示，截至2020年1月底止，全體農漁會信用部放款總餘額為新台幣1兆1738億元，比上月底的1兆17...

經代業業務員高學歷比例 勝壽險業

人身保險業務員情願捧「小」經代公司而非「大」壽險公司飯碗，成了我國保險業過去兩年來現象，不僅如此，以往被認為品質良莠不齊...

寧捧「小」飯碗？經代業連二年業務員人數勝壽險業

壽險公司業務員佣金越來越難賺、不習慣老東家的發展方向、經代公司商品選擇較多，有關因素影響下，整體壽險業登錄在壽險公會的人...

新台幣開盤升值7.7分 一度觸及29.8字頭

新台幣今（４）日早盤以30.01元兌1美元，升值7.7分開出，主要亞幣抬頭帶動下，新台幣開高走高，盤中一度大漲2.22角...

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

疫情影響 星宇證實：航線三剩一 檳城停飛3月8日到4月30日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。