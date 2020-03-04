因應肺炎醫院現群聚感染 富邦壽推「體檢替代方案」

新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣已出現醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾避免出入各大醫療院所，並建議大家可以藉由視訊關懷來取代探病。

富邦人壽為配合政府政策，即日起針對抽樣體檢（對有體檢規則險種之免體檢件，保險公司應隨機抽樣辦理體檢）與高齡體檢，啟動「體檢替代方案」，保戶可改以視訊生調等方式取代醫療院所開立之身體健康報告，避免因體檢需要而出入醫療院所，大幅降低保戶暴露於高風險場域之機會。

富邦人壽表示，積極配合政府防疫工作，不僅提出從新從優原則之理賠措施，亦將保險科技運用於各項保戶服務，為配合政府呼籲民眾避免出入醫療院所之防疫原則，針對抽樣體檢與高齡體檢，即日起至5月底將以「視訊生調」啟動「體檢替代方案」，在這段防疫期間保戶無須前往醫療院所進行健康檢查，可申請透過視訊裝置來確認健康狀況，此項服務將視疫情需要評估是否展延。另需要進行高齡體檢之保戶，除提供生調替代方案外，亦可自行提供近一年內之健檢報告替代，以減少進出醫院之必要。

在通訊技術的輔助下，富邦人壽結合手持裝置、運用數位科技，於2017年首創「視訊生調」打破地理限制、保障保戶權益、加速作業流程，並充分重視保戶權益，作業進行前必須先取得保戶授權同意，確認投保意願與相關資訊，視訊影像會保存加密，無論承保與否皆會充分保障客戶個人資料不會洩漏，落實資料安全保護；在新冠肺炎疫情籠罩下，富邦人壽藉此遠端服務協助確認保戶的身體狀況，讓保戶減少出入醫療院所，成為新冠肺炎防疫工作的關鍵利器。

此外，富邦人壽為因應新冠肺炎疫情發展，並強化防疫應變，擬啟動三階段異地辦公計畫，第一階段已於2日啟動，其執行原則以保戶服務等業務不中斷為先，故優先異動客服、資訊等單位，從原辦公大樓分散至他棟。後續第二、三階段將視國內疫情發展，並基於服務不中斷原則，配合整體防疫工作迅速推展。