證期局設「獨立辦公室」防疫 證券周邊單位、業者「皮皮剉」

證期局為因應國內新冠肺炎疫情變化，決定提高防疫措施，包括各部室人員分組、異地上班等措施，但其中在一樓設立「獨立辦公室」，並為自日本等地回國、需自主健康觀察的員工辦公處所的做法，引發證券周邊單位與券商、投信等業者的高度注意，坦承有「皮皮剉」的感覺。

由於全球新冠肺炎疫情持續升溫，繼中國、日本等亞洲國家外，歐、美、非、南美國家陸續傳出疫情下，為台股市場管理中樞大腦的金管會、證期局也開始提高防疫措施，除證期局十樓建置為金管會的異地辦公場所外，證期局內部也將員工分組，展開異地備援等相關措施。

不過，由於證期局內部有員工在2月24日前自日本回國，由於不需自主健康管理、僅需自主健康觀察，因此，在相關防疫措施中，在一樓設置「獨立辦公室」，由自主健康觀察的員工在內辦公。

證券周邊單位高層就指出，由於此獨立辦公室的動線，與進入證期局內部的主要動線交叉，感覺實在有點怪怪的，因此，已要求內部需常常前往證期局開會的主管，在進出時，需落實口罩、洗手等防疫措施。

國內大型券商、投信等業者也認為，由於國內疫情還未退燒，主管機關設置的人員動線似可再討論，但目前需前往開會時，就算呼吸再「悶」，也不再會脫下口罩，酒精洗手的事，「不可開玩笑」。