資誠：疫情擴散衝擊產業 將影響金融業授信風險

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，台灣首當其衝的產業是旅遊、運輸、餐飲與實體零售業，其次電子與工具機等製造業。資誠企業管理顧問公司認為，疫情擴散對產業衝擊將影響金融業授信風險，金融機構面臨潛在信用風險。

供應鏈停工所造成的缺料問題，短期尚能靠安全庫存以及生產基地轉移因應，若疫情短時間無法控制，無可避免地將連帶影響第二、三季的營運表現，特別是經營體質不佳、營運資金不夠充沛的企業將面臨違約風險，應收帳款無法回收與信用違約事件亦會對資本市場造成影響，假使狀況擴大或期間延長，則可能進一步造成金融業的流動性風險。

資誠企業管理顧問公司金融產業服務副總經理陳念平稱，疫情擴散對產業衝擊將影響金融業授信風險，金融機構面臨潛在信用風險，應觀察資產品質惡化、授信業務衰退與壞帳金額提高所引發的連鎖效應。因此授信管理方面，針對疫情較嚴重的區域及主要曝險狀況，皆應持續關注產業變化及清查曝險部位。

陳念平建議清查程序，首先業務單位依照產業別及地區別清查曝險名單與金額；其次，重大曝險額或占公司淨值比1%以上對象列入觀察名單，由業務單位列為追蹤事項；第三監控表外部位動用變化；第四將相關曝險對象與部位呈報業務管理與授信投資單位，進行彙整後呈報高階主管與相關委員會。最後，評估並調整新冠肺炎授信投資管理政策。

台灣金融業對中國大陸曝險對象主要以台資企業為主，而台資企業因應中美貿易戰皆已逐步重新布局，金融業亦同時調整其對大陸授信政策與比重。金管會公布數據顯示，2019年底我國銀行業者對大陸授信大減1,124億元，整體對大陸曝險占淨值比重也降至46％。

此外，陳念平認為壽險業的信用結構對資本市場的變動較為敏感，使保險業將較易受潛在資本市場大幅震盪的影響，應審慎觀察整體市場風險的變化。