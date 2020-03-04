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聯準會降息2碼 部分公銀率先下調美元存款利率
因應新冠肺炎疫情，美國聯準會宣布降緊急宣布降息2碼，各銀行今（4）日相繼調降美元存款牌告利率，以公股銀行為例，華銀、一銀、彰銀以及兆豐銀一早率先下調美元存款利率，1年期美元定存牌告利率下調0.5個百分點，從1.5%下降至1%。
目前台銀、土銀、合庫銀以及台企銀均尚未下調，1年期美元定存牌告利率仍維持1.5%。市場預估，各家銀行應會於近日相繼下調美元存款利率因應，若聯準會未來繼續降息，銀行牌告利率恐跌破1%。
依據一銀的美元存款牌告利率可看出，1年期為1%、9個月期0.85%、3個月與6個月期都為0.8%、1個月期0.6%，7天期、14天期以及21天期都為0.55%，其中以長天期的利率下調最多，長短率天期差距縮短。
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