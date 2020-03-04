Fed意外宣布降息 美十年債殖利率跌破1%

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，將基準利率調降至1.00%~1.25%，出乎預料之外，顯然近期國際股市劇烈震盪，已對金融體系帶來相當程度的影響，因此決定降息因應，避免市場動盪產生連鎖反應，導致金融體性的系統性風險。除此之外，亞洲交易時段，澳洲央行也決議降息一碼，將基準利率調降至0.50%，再創歷史新低水準。

聯準會意外宣布降息2碼，美債殖利率聞訊下挫，各天期跌幅皆在10bps之上，尤其2年期大跌20.4bps幅度最大，並引導歐洲國家殖利率同步走低，回吐早盤漲幅，昨（3）日終場10年期美債殖利率下跌16.4bps至歷史新低0.999%；10年期德債則下跌0.1bps至-0.625%。

國內大型券商表示，聯準會大動作降息後，反倒引發投資人對於景氣的擔憂，聯邦基金利率期貨交易結果顯示，市場預期3、4月份FOMC會議仍將分別再降息1碼，利率來到0.5~0.75%。

預料全球疫情未見趨緩跡象前，市場對於各國央行降息的預期高張，將支持債市延續強勢的格局，殖利率則震盪偏跌，長天期或續創新低。