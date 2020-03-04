快訊

拒當「父母官」：政府勞動者也要正常工時與健康

Fed意外宣布降息 美十年債殖利率跌破1%

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
美國聯準會主席鮑爾。 美聯社
美國聯準會主席鮑爾。 美聯社

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，將基準利率調降至1.00%~1.25%，出乎預料之外，顯然近期國際股市劇烈震盪，已對金融體系帶來相當程度的影響，因此決定降息因應，避免市場動盪產生連鎖反應，導致金融體性的系統性風險。除此之外，亞洲交易時段，澳洲央行也決議降息一碼，將基準利率調降至0.50%，再創歷史新低水準。

聯準會意外宣布降息2碼，美債殖利率聞訊下挫，各天期跌幅皆在10bps之上，尤其2年期大跌20.4bps幅度最大，並引導歐洲國家殖利率同步走低，回吐早盤漲幅，昨（3）日終場10年期美債殖利率下跌16.4bps至歷史新低0.999%；10年期德債則下跌0.1bps至-0.625%。

國內大型券商表示，聯準會大動作降息後，反倒引發投資人對於景氣的擔憂，聯邦基金利率期貨交易結果顯示，市場預期3、4月份FOMC會議仍將分別再降息1碼，利率來到0.5~0.75%。

預料全球疫情未見趨緩跡象前，市場對於各國央行降息的預期高張，將支持債市延續強勢的格局，殖利率則震盪偏跌，長天期或續創新低。

降息 殖利率 美國聯準會

延伸閱讀

Fed降息猛市場更焦慮 美10年公債殖利率破天荒跌破1%

Fed閃電降息2碼 瑞銀：不排除下次會議再降

聯準會降息 富邦期貨：「黃小玉」迎來轉強契機

Fed閃電降息！人民幣中間價上調2基點 離岸人幣漲幅擴大

相關新聞

證期局設「獨立辦公室」防疫 證券周邊單位、業者「皮皮剉」

證期局為因應國內新冠肺炎疫情變化，決定提高防疫措施，包括各部室人員分組、異地上班等措施，但其中在一樓設立「獨立辦公室」，...

資誠：疫情擴散衝擊產業 將影響金融業授信風險

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，台灣首當其衝的產業是旅遊、運輸、餐飲與實體零售業，其次電子與工具機等製造業。資誠企業管理顧...

聯準會降息2碼 部分公銀率先下調美元存款利率

因應新冠肺炎疫情，美國聯準會宣布降緊急宣布降息2碼，各銀行今（4）日相繼調降美元存款牌告利率，以公股銀行為例，華銀、一銀...

Fed意外宣布降息 美十年債殖利率跌破1%

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，將基準利率調降至1.00%~1.25%，出乎預料之外，顯然近期國際股市劇烈震盪，已對金...

Fed閃電降息2碼 瑞銀：不排除下次會議再降

美國聯準會（Fed） 3日閃電降息2碼，瑞銀（UBS）財富管理投資總監辦公室估計，美國確診病例在未來兩週可能大增，為採取...

1月底全體農漁會信用部逾放比0.43% 達近5年最低

農委會農業農業金融局表示，截至2020年1月底止，全體農漁會信用部放款總餘額為新台幣1兆1738億元，比上月底的1兆17...

經代業業務員高學歷比例 勝壽險業

人身保險業務員情願捧「小」經代公司而非「大」壽險公司飯碗，成了我國保險業過去兩年來現象，不僅如此，以往被認為品質良莠不齊...

寧捧「小」飯碗？經代業連二年業務員人數勝壽險業

壽險公司業務員佣金越來越難賺、不習慣老東家的發展方向、經代公司商品選擇較多，有關因素影響下，整體壽險業登錄在壽險公會的人...

新台幣開盤升值7.7分 一度觸及29.8字頭

新台幣今（４）日早盤以30.01元兌1美元，升值7.7分開出，主要亞幣抬頭帶動下，新台幣開高走高，盤中一度大漲2.22角...

不動產授信品質趨穩

金管會昨（3）日公布最新國銀不動產放款逾放情況，今年1月底止，建築融資及購置住宅貸款及逾放比率分別為0.11%及0.18%，均低於去年同期，顯示不動產市場尚屬穩健。

二年首見 國銀大陸分行零逾放

金管會昨（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現「零逾放」，為二年二個月來首見，可能原因包括金管會強烈要求有逾放就要打掉，及大陸經濟下行風險加上疫情影響，銀行提前部署因應。

二因素…國銀總盈餘衰退6%

金管會昨（3）日公布今年1月本國銀行獲利情況，受1月春節假期致工作天數較少、投資收益減少等因素影響，國銀獲利349億元，比去年同期衰退6.7%，包括國內總分行及海外分行獲利都減少，只有大陸分行一枝獨秀，獲利大增三成五。

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

經濟解析／鴻海法說會 五大重點一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。