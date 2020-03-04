經代業業務員高學歷比例 勝壽險業

人身保險業務員情願捧「小」經代公司而非「大」壽險公司飯碗，成了我國保險業過去兩年來現象，不僅如此，以往被認為品質良莠不齊的經代業者，越來越重視人力素質，其業務員擁有大學或研究所學歷者，人數占比較壽險業高出15個百分點。

壽險公會2日公布統計，壽險業登錄在公會的人身保險業務員，去年底有22萬5,433人，其中，擁有大學學歷者有8萬9,357人、研究所學歷者有1萬1,481人，合計10萬0,838人，占比為44.7%。

壽險公會登錄的人身保險業務員，來自經代業，也就是保經公司與保代公司，去年底有16萬5,038人，其中，大學學歷者有8萬5,255人、研究所學歷者有1萬3,401人，合計9萬8,656人，占比為59.8%。

44.7%與59.8%的數字，與傳統上，一流人才到壽險公司，二、三流人才到經代公司的刻板印象，大相逕庭。

保經公會理事長朱水源2日表示，壽險公司業務員只需懂自家公司商品，經代公司業務員則是不能只懂一家，專業與能力越強、學歷越高的人，越會往經代公司走，因其可替客戶量身訂做的空間較大。

朱水源表示，經代公司業務員學歷較高的現象，隨著退休規畫越來越熱門，料將持續。退休規畫是門相對複雜的學問，須同時懂保險、信託、稅務...等等，經代公司提供多樣的商品規畫空間，高學歷者也較有能力處理。