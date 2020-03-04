寧捧「小」飯碗？經代業連二年業務員人數勝壽險業

壽險公司業務員佣金越來越難賺、不習慣老東家的發展方向、經代公司商品選擇較多，有關因素影響下，整體壽險業登錄在壽險公會的人身保險業務員，連續兩年成長人數被經代業者超越，業務員寧捧「小」經代公司飯碗的趨勢越來越明顯。

據了解，為了反制經代公司挖角，一家大型民營金控旗下的大型壽險公司，去年下半年來陸續和經代公司終止代理銷售合約，迄今終止家數高達12家。

另據了解，一家資產上兆元的上市壽險公司，繼公司的處經理到南部開設保經公司後，中部的業務副總又被一家大型保經公司挖角合開保經公司，成了去年業務員流失前三名。

大型壽險公司主管表示，壽險公司業務員流向經代公司的現象，今年料將持續，且將由另外一家非上市櫃的兆元級壽險公司上演。這家公司幾年前修改佣獎金制度後，業務員已感到荷包縮水，最近又逢高層更迭，不少業務員與中階主管已掛冠求去。

我國法令規定，業務員必需通過人身保險業務員資格測驗，且登錄在壽險公會，才能銷售壽險公司發行的保單。壽險公會2日發布統計，去(2019)年底登錄的業務員總人數為39萬0,471人，較前年底增加1萬0,452人，年增率2.75％。

細究行業別，整體壽險公司的業務員成長5,027人，較整體經紀人與代理人公司成長之5,425人要少，且是連續第二年成長人數被經代公司超越。

針對上述現象，目前有4,900多位業務員、人數居經代業之冠的興櫃公司、公勝保經總經理蔡聖威表示，他觀察2016至2018年年報，發現兆元級以上壽險公司，不少佣金支出占營業收入比重都在下降，有的跌幅還超過兩成，應是業務員琵琶別抱主因。

永達保經總經理陳慶鴻也說，壽險公司業務員只能賣自家公司保單，經代公司業務員可賣多家壽險公司商品，選擇多樣，對業務員來講較具吸引力。