快訊

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

好萊塢皆覺青？美國大選的「政治鐘擺」演藝圈歷史

寧捧「小」飯碗？經代業連二年業務員人數勝壽險業

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

壽險公司業務員佣金越來越難賺、不習慣老東家的發展方向、經代公司商品選擇較多，有關因素影響下，整體壽險業登錄在壽險公會的人身保險業務員，連續兩年成長人數被經代業者超越，業務員寧捧「小」經代公司飯碗的趨勢越來越明顯。

據了解，為了反制經代公司挖角，一家大型民營金控旗下的大型壽險公司，去年下半年來陸續和經代公司終止代理銷售合約，迄今終止家數高達12家。

另據了解，一家資產上兆元的上市壽險公司，繼公司的處經理到南部開設保經公司後，中部的業務副總又被一家大型保經公司挖角合開保經公司，成了去年業務員流失前三名。

大型壽險公司主管表示，壽險公司業務員流向經代公司的現象，今年料將持續，且將由另外一家非上市櫃的兆元級壽險公司上演。這家公司幾年前修改佣獎金制度後，業務員已感到荷包縮水，最近又逢高層更迭，不少業務員與中階主管已掛冠求去。

我國法令規定，業務員必需通過人身保險業務員資格測驗，且登錄在壽險公會，才能銷售壽險公司發行的保單。壽險公會2日發布統計，去(2019)年底登錄的業務員總人數為39萬0,471人，較前年底增加1萬0,452人，年增率2.75％。

細究行業別，整體壽險公司的業務員成長5,027人，較整體經紀人與代理人公司成長之5,425人要少，且是連續第二年成長人數被經代公司超越。

針對上述現象，目前有4,900多位業務員、人數居經代業之冠的興櫃公司、公勝保經總經理蔡聖威表示，他觀察2016至2018年年報，發現兆元級以上壽險公司，不少佣金支出占營業收入比重都在下降，有的跌幅還超過兩成，應是業務員琵琶別抱主因。

永達保經總經理陳慶鴻也說，壽險公司業務員只能賣自家公司保單，經代公司業務員可賣多家壽險公司商品，選擇多樣，對業務員來講較具吸引力。

壽險公司

延伸閱讀

保經代業務員人數 去年增幅超越壽險公司

在別人恐懼時貪婪？ 壽險業元月偷偷加碼台股約400億元

壽險業降息 利變保單 錢變薄了

利變保單降息潮…還沒畫句點

相關新聞

二年首見 國銀大陸分行零逾放

金管會昨（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現「零逾放」，為二年二個月來首見，可能原因包括金管會強烈要求有逾放就要打掉，及大陸經濟下行風險加上疫情影響，銀行提前部署因應。

經代業業務員高學歷比例 勝壽險業

人身保險業務員情願捧「小」經代公司而非「大」壽險公司飯碗，成了我國保險業過去兩年來現象，不僅如此，以往被認為品質良莠不齊...

寧捧「小」飯碗？經代業連二年業務員人數勝壽險業

壽險公司業務員佣金越來越難賺、不習慣老東家的發展方向、經代公司商品選擇較多，有關因素影響下，整體壽險業登錄在壽險公會的人...

新台幣開盤升值7.7分 一度觸及29.8字頭

新台幣今（４）日早盤以30.01元兌1美元，升值7.7分開出，主要亞幣抬頭帶動下，新台幣開高走高，盤中一度大漲2.22角...

不動產授信品質趨穩

金管會昨（3）日公布最新國銀不動產放款逾放情況，今年1月底止，建築融資及購置住宅貸款及逾放比率分別為0.11%及0.18%，均低於去年同期，顯示不動產市場尚屬穩健。

二因素…國銀總盈餘衰退6%

金管會昨（3）日公布今年1月本國銀行獲利情況，受1月春節假期致工作天數較少、投資收益減少等因素影響，國銀獲利349億元，比去年同期衰退6.7%，包括國內總分行及海外分行獲利都減少，只有大陸分行一枝獨秀，獲利大增三成五。

京城銀 前二月EPS 0.79元

京城銀行昨（3）日公告2月獲利，儘管2月整體市場飽受新冠肺炎疫情干擾，資本市場大幅震盪，但是少了連假因素，京城銀本業獲利持續成長，2月單月獲利優於前月，累計1至2月稅前盈餘10.14億元，稅後純益8.87億元，累計每股稅後純益（EPS）0.79元。

南山總座 范文偉代理

南山人壽昨（3）日經董事會決議，通過總經理許妙靜退休，並委任業務通路資深副總范文偉代理總經理，自金管會審議核准後生效，許妙靜將於本月23日退休。

364天期定存單標售 得標利率探十月低點

中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率0.513%，為十個月低點，低於市場預期0.53%，展現金融機構不惜壓低利率，也要積極搶標的盛況。銀行主管指出，近期央行減少市場資金沖銷，金融市場頭寸四溢，是364天期定存單得標利率下滑主因。

台幣爆量強升 央行出手穩盤

美股上演報復性反彈，激勵台北股匯市歡慶雙漲。新台幣匯率在新一波熱錢匯入下強勢升值，昨（3）日盤中一度重返「2」字頭，最高升抵29.96元、最多升值1.64角；尾盤時，中央銀行與進口商美元買盤進場，將升值金額砍至3.7分，收在30.087元，連五日升值，為半個月新高。

外資賣股不匯出 會被盯上

外資連八日拋售台股，累計賣超金額逼近1,400億元，但熱錢動向撲朔迷離，有些外資賣股後確實匯出，有些卻在帳上滯留，更有一票新熱錢正在匯入，整體匯入規模明顯大於匯出，市場盛傳，中央銀行已開始對熱錢道德勸說，要求外資賣股後不得滯留帳上，必須儘速撤出。

14億私募股轉公發 台新金：不代表要出售彰銀

新冠肺炎疫情影響，台新金法說會昨改線上舉行，法人關注上月彰銀公告，台新持有的彰銀私募普通股可轉公開發行，外界認為彰銀案有轉圜空間。台新金昨表示，私募股改成公發只是把必要程序做完，「不代表步驟做完就要出售。」

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

經濟解析／鴻海法說會 五大重點一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。